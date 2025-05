video suggerito

Il revenge dress di compleanno di Chiara Ferragni: per i 38 anni sfoggia l'abito col fianco nudo Chiara Ferragni ha compiuto 38 anni ieri ma non ha organizzato nessun party scatenato, anzi, è volata ad Abu Dhabi per lavoro. Ha però approfittato di un evento di gala per sfoggiare un nuovo revenge dress: ecco tutti i dettagli.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sta vivendo una nuova fase della sua vita: si è lasciata alle spalle il momento difficile affrontato lo scorso anno e ha ritrovato sorriso e felicità. Ieri ha compiuto 38 anni ma non ha voluto nessun party scatenato e nessuna serata a tema, ha preferito volare ad Abu Dhabi per motivi di lavoro, trascorrendo il compleanno a un fiabesco evento targato Disney. A farle compagnia c'era il suo staff e una serie di star famose (anche loro invitate alla cerimonia), prima tra tutte Naomi Campbell. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare il revenge dress "definitivo" per mettere un punto netto al passato?

Come ha festeggiato il compleanno Chiara Ferragni

Già ieri mattina Chiara Ferragni aveva preannunciato che questo sarebbe stato un compleanno "diverso", ma solo in serata ha rivelato qual era l'evento di lavoro a cui avrebbe dovuto partecipare: l'annuncio dell'apertura di un parco divertimenti Disney ad Abu Dhabi. Per l'occasione ha curato il suo stile nei minimi dettagli, documentando la trasformazione dal look "casalingo" a quello da gala su TikTok al motto di "Birthday Girl". Sarà perché voleva mettere un punto definitivo al passato o perché questo è il suo primo compleanno davvero sereno dopo il momento difficile, ma la cosa certa è che ha sfoggiato un nuovo revenge dress, un "abito della vendetta" super sensuale che (forse per caso) è arrivato a poche ore dalle rivelazioni di Rosa Chemical sul noto bacio con Fedez.

Chiara Ferragni col revenge dress

Chiara Ferragni, chi ha firmato il nuovo revenge dress

Per la serata di gala ad Abu Dhabi Chiara Ferragni ha scelto l'eleganza senza tempo del total black, ma rivisitando l'effetto dark in chiave glamour e sensuale. Ha indossato un lungo abito a tubino della collezione S/S 2025 di At First Sight, per la precisione il modello che sul sito ufficiale del brand viene chiamato Black Widow, ovvero vedova nera.

Abito At First Sight

Si tratta di un tubino fasciante con gonna a sirena, collo alto bustier smanicato e un enorme taglio circolare sul lato del fianco, così profondo da rivelare l'assenza di biancheria intima. Per completare il tutto ha scelto dei gioielli scintillanti del suo brand, un raccolto bon-ton tiratissimo e un make-up dai toni naturali: in questa versione Chiara Ferragni sarà riuscita a prendersi la rivincita sul suo passato?