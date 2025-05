video suggerito

Chiara Ferragni festeggia il compleanno nella dimora esclusiva da 6000 euro a notte Per festeggiare il compleanno Chiara Ferragni ha portato famiglia e amici in una villa in Costa Azzurra. L’affitto settimanale va da 42.000 a 98.000 euro. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Giusy Dente

Famiglia e amici sono l'ancora di salvezza di Chiara Ferragni, che infatti proprio con le persone care ha deciso di festeggiare in grande stile il compleanno. Nata il 7 maggio 1987, l'influencer ha compiuto 38 anni e per l'occasione ha voluto intorno tutte le persone a cui vuole bene e che le vogliono bene, quelle che ci sono state sempre, anche nei momenti di difficoltà. E negli ultimi due anni, sono stati diversi, dalla fine del matrimonio con Fedez al caso pandoro Balocco che tanto ha inciso sulla sua reputazione e il suo lavoro. L'imprenditrice (da poco azionista di maggioranza del suo brand) ha scelto un'esclusiva dimora da sogno in Francia, per festeggiare.

Come ha festeggiato Chiara Ferragni il 38esimo compleanno

Il 7 maggio l'influencer è partita alla volta di Abu Dhabi per motivi di lavoro: una vera e propria toccata e fuga di 24 ore, con tanto di serata di gala dove ha sfoggiato un audace abito con fianco nudo. L'evento era stato organizzato per annunciare l'apertura di un nuovo parco divertimenti Disney. Dunque l'imprenditrice ha trascorso il giorno del compleanno lontana dalle persone care, ma appena archiviato quell'appuntamento ha voluto recuperare.

Ha portato famiglia e amici in un luogo incantevole. Ha spiegato di averlo conosciuto nel 2020, durante la pandemia e di essersene innamorata. E come darle torto! Su Instagram ha scritto:

Ho trascorso il più fantastico weekend di compleanno in un posto magico che volevo visitare da così tanto tempo e finalmente lo abbiamo realizzato con alcuni dei miei amici e parenti più cari. Grata per ogni singolo momento: dal risveglio con la vista del mare alla visita delle opere d'arte dello Chateau La Coste, dalle risate senza sosta ai migliori tramonti.

Come è fatta la villa da sogno

La dimora esclusiva si chiama Domaine de Canaille ed una delle proprietà private più grandi e prestigiose della Costa Azzurra, all'interno del Parco Nazionale delle Calanques. La lussuosa villa è disponibile per affitti stagionali settimanali e, occasionalmente, anche per matrimoni ed eventi. Si sviluppa su 600 mq ed è stata completamente ristrutturata dai suoi nuovi proprietari nel 2017.

Può ospitare ventiquattro persone e possiede 12 camere da letto e 11 bagni. Al primo piano ci sono 7 camere da letto, al secondo c'è la suite padronale di 90 mq con vista mare. C'è un'altra camera doppia al piano terra più due doppie e una suite all'ingresso della tenuta. L'enorme terrazza di 400 mq si affaccia sulla spiaggia dell'Arena, raggiungibile a piedi tramite un sentiero privato in meno di 5 minuti. La struttura dispone anche di sala cinema, piscina all'aperto e jacuzzi.

Quanto costa pernottare nella lussuosa dimora

Da giugno a metà settembre la tenuta viene affittata solo settimanalmente, per 3 notti da novembre ad aprile e per un minimo di 4 notti nel resto dell'anno (quindi compreso questo di cui ha usufruito Chiara Ferragni). Le tariffe settimanali variano da 42.000 a 98.000 euro a seconda del periodo, per un totale di 20 occupanti: si parte da una base di 6000 euro a notte. ​Il prezzo dell'affitto per un matrimonio (massimo 110 invitati) può arrivare a 150.000 euro e se ne accettano solo due all'anno. Le camere possono essere prenotate singolarmente solo nell'ambito di soggiorni detox.