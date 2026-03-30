Chiara Ferragni ha un nuovo orologio: è total black e costa quasi 10mila euro

Chiara Ferragni ha ripreso la sua vita in mano dopo il periodo difficile vissuto tra il divorzio da Fedez e lo scandalo dei pandori Balocco e ora si gode la ritrovata serenità. Come ha trascorso i primi giorni di primavera? Ha festeggiato il compleanno della figlia Vittoria, si è concessa dei rilassanti pranzi con le sorelle e la mamma e ha preso parte a diversi incontri professionali in vista del lancio della sua nuova crema corpo. Il dettaglio che in molti hanno notato? Al polso ha sfoggiato un nuovo orologio total black super prezioso: ecco chi lo ha firmato e quanto costa.

Il nuovo orologio Cartier di Chiara Ferragni

L'orologio che da qualche giorno appare sempre al polso di Chiara Ferragni è firmato Cartier e va ad aggiungersi alla preziosissima collezione che ormai da anni vanta (che comprende Rolex d'oro e Hublot color cielo). Per essere precisi questa volta si tratta del Santos de Cartier, modello grande, con movimento meccanico di manifattura a carica automatica, calibro 1847 MC. La sua particolarità? È completamente nero ma ha le lancette luminescenti e i numeri romani a contrasto in bianco. Il suo cinturino, inoltre, è ancora total black e sembra essere di gomma. In realtà, però, è il primo in caucciù proposto dalla gioielleria. Sul sito ufficiale del brand viene proposto nelle collezioni di preziosi da uomo al prezzo di 9.650 euro.

Santos de Cartier

Com'è nato l'orologio nero di Cartier

L'orologio Santos de Cartier è nato nel 1904 da una originale richiesta del celebra aviatore brasiliano Alberto Santos Dumont: voleva leggere l'ora mentre era in volo. Louis Cartier, che da sempre condivideva un rapporto speciale con il pilota, esaudì il suo desiderio, dando vita a uno dei primi orologi da polso della storia (fino ad allora, infatti, gli orologi erano quasi tutti da tasca). Nel 1911 l'accessorio, che fino ad allora era stato un pezzo unico, venne proposto anche al grande pubblico dalla nota gioielleria, diventando letteralmente iconico grazie agli angoli arrotondati, agli attacchi dalle linee armoniose e alle viti a vista. Nonostante nel tempo sia stato spesso rivisitato in diversi materiali e colori, ha mantenuto intatte queste caratteristiche "distintive".

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