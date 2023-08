Chiara Ferragni sulle Dolomiti mostra il nuovo orologio color cielo (che vale quasi 25mila euro) Chiara Ferragni ha un nuovo orologio prezioso e lo ha mostrato per la prima volta durante la vacanza sulle Dolomiti: ecco quanto vale il gioiello color cielo.

A cura di Valeria Paglionico

Le vacanze estive dei Ferragnez non sono ancora terminate: il rientro a Milano dopo diverse settimane a Ibiza aveva lasciato credere ai fan che presto sarebbero tornati a lavoro, invece poche ore dopo hanno sorpreso tutti partendo per le Dolomiti. Ora Chiara Ferragni e Fedez si stanno godendo le temperature fresche della montagna in compagnia dei piccoli Leone e Vittoria, il tutto senza rinunciare alle loro amate Stories social. È proprio su Instagram che l'imprenditrice ha mostrato il nuovo orologio prezioso, una vera e propria "chicca" che ha aggiunto un ulteriore tocco glamour alla sua estate: ecco chi lo ha firmato e quanto vale.

La collezione di orologi di Chiara Ferragni

Non è una novità che Chiara Ferragni abbia la passione per gli orologi di lusso, ne possiede di ogni tipo, dal serpente di diamanti di Bvlgari all'iconico Rolex di Topolino, e non di rado si serve dei social per mostrare i nuovi arrivati nella sua collezione. È proprio quanto ha fatto durante il primo giorno sulle Dolomiti: al motto di "Favorite watch" sui social ha rivelato il prezioso a cui non riesce proprio a rinunciare durante l'estate in famiglia. Si tratta di una chicca firmata Hublot, brand di cui è testimonial, per la precisione di un orologio prodotto in edizione limitata e pensato appositamente per aggiungere un tocco di colore alle vacanze.

Il nuovo Hublot di Chiara Ferragni

L'orologio in edizione limitata

Il nuovo Hublot di Chiara Ferragni si chiama Big Bang Unico Sky Blue ed è un orologio limited edition lanciato per l'estate 2023. La sua particolarità sta nel colore: un celeste acceso che simboleggia nuovi orizzonti, che accende il desiderio di andare alla scoperta di nuove strade. Le lunette e le casse sono in ceramica high-tech, un materiale altamente antigraffio, mentre l'anima dell'orologio è a "cuore aperto", dunque i suoi 354 componenti sono tutti a vista. Qual è il prezzo di questo ambito prezioso? Sul sito ufficiale del marchio viene venduto a 24.900 euro (anche se probabilmente Chiara Ferragni lo ha ricevuto in cambio di una sponsorizzazione social, visto che ha usato la dicitura #Supplied).

