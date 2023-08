I Ferragnez tornano a casa dopo la vacanza a Ibiza: l’ultimo bagno di Vittoria è col bikini anguria Le vacanze a Ibiza dei Ferragnez sono terminate ma Chiara continua a documentare i momenti più belli del viaggio sui social. Vittoria è diventata protagonista dei suoi album con un costume adorabile e colorato: ecco come ha fatto il suo ultimo bagno in piscina.

A cura di Valeria Paglionico

Vacanze finite per i Ferragnez: dopo aver trascorso le ultime 3 settimane in una enorme villa a Ibiza, da qualche ora sono rientrati a Milano. Certo, essendo sbarcati in Italia solo da poco, devono ancora riabituarsi alla normale routine cittadina, ma di sicuro presto si rilanceranno a capofitto nel lavoro. Il motivo per cui sono tornati prima rispetto agli scorsi anni? Al momento non si sa, si potrebbero ipotizzare dei progetti professionali in ballo o semplicemente il via ai preparativi per il futuro trasloco nella nuova casa. L'unica cosa certa è che Chiara Ferragni ha documentato fino all'ultimo momento i dettagli più adorabili del viaggio alle Baleari: ecco il dolce scatto che vede come protagonista baby Vittoria.

Vittoria è sempre più adorabile

La vacanza a Ibiza dei Ferragnez è stata all'insegna del total relax, basti pensare al fatto che Chiara Ferragni, che fino all'anno scorso era super attiva sui social anche in estate, questa volta ha preferito prendersi qualche giorno di pausa da foto e Stories. L'imprenditrice si è dedicata totalmente alla famiglia, trascorrendo le sue giornate tra bagni in piscina, gite a Formentera e cene in villa. Vittoria, in particolare, è cresciuta in modo impressionante e, oltre a vantare una chioma biondissima e fluente, ha più volte messo in mostra il suo carattere peperino. Somiglia sempre più alla mamma e non sorprende che come lei ami abiti e accessori colorati e trendy.

Vittoria col bikini anguria

Il bikini "alla frutta" di Vittoria

Per l'ultimo bagno nella piscina della villa a Ibiza Vittoria ha sfoggiato un costume davvero originale. Mamma Chiara le ha fatto seguire il trend degli abiti "alla frutta" con un bikini-anguria firmato MC2 Saint Barth. Si tratta di un classico due pezzi a triangolino ma in versione kids con gli slip sulle sfumature del verde che riproducono la buccia del cocomero e il reggiseno rosso con dei puntini neri (come i semi) e dei volant a contrasto sotto la coppa. Quanto costa il completo "balneare"? Sugli e-commerce di moda viene venduto a 79 euro. Codine sbarazzine, occhi azzurri e profondi ed energia da vendere: baby Vittoria giorno dopo giorno diventa sempre più adorabile.

