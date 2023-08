La casa di Chiara Ferragni e Fedez a Ibiza: una villa con maxi piscina e salotto di design Da diversi anni ormai Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto Ibiza come meta delle vacanze estive, rilassandosi in una grande villa con olivi, piscina e campo da basket.

Si torna sempre dove si è stati bene. O almeno questa è la filosofia di Chiara Ferragni e Fedez, che sono partiti pochi giorni fa insieme ai figli Leone e Vittoria alla volta di Ibiza, da anni ormai meta fissa delle vacanze di agosto. In questi giorni infatti l'imprenditrice digitale ha condiviso alcune foto dei bambini nel corso delle varie estati, accompagnate dalla didascalia: "Growing up in Ibiza", cioé "Cresciuti a Ibiza". Ogni vacanza ha le sue tradizioni: all'arrivo sull'isola la famiglia ha fatto un giro in barca e si è goduta una buona paella. Ancora una volta, i Ferragnez hanno scelto una grande villa immersa nella macchia mediterranea per rilassarsi al lontano dagli occhi indiscreti.

La casa dei Ferragnez con ulivi e piscina panoramica

La prima cosa che colpisce nella casa delle vacanze dei Ferragnez è il monumentale ingresso dove spuntano cespugli profumati e alberi di ulivo che accompagnano gli ospiti fino al patio. Qui la famiglia si trova spesso per fare colazione o pranzare all'aperto. Il porticato, fresco e ombreggiato, è anche il terreno di giochi preferito di Leone e Vittoria.

Il porticato e l’ingresso della casa dei Ferragnez a Ibiza

La villa ha anche una grande piscina a sfioro che si affaccia sulla campagna circostante, il set perfetto per una foto al tramonto o per un tuffo rinfrescante nella calura pomeridiana. La piscina è circondata da ampi divani con cuscini color crema e lettini – in perfetto stile spiaggia mediterranea – ed è piena dei giochi dei bambini.

Chiara Ferragni nel giardino della casa a Ibiza

La villa dei Ferragni ha anche un campo da basket

Proseguendo il tour all'interno si trova un ampio salotto con divani chiari, color sabbia, colonne bianche e un coffee table con candele e libri fotografici. Colpisce soprattutto il soffitto con travi di legno. In generale tutta la casa è in colori chiari ed è arredata con sfumature calde e naturali, in perfetta armonia con lo stile dell'isola. La villa ospita anche un campo da basket e una pista da bowling privata, un vero e proprio paradiso per Fedez e per gli ospiti della coppia. Non si conosce il numero preciso di stanze della casa, ma abbastanza per ospitare le sorelle di Chiara Ferragni, che spesso frequentano la casa, e gli amici di Fedez. Non stupisce quindi che anche quest'anno i Ferragnez siano tornati in questo luogo magico che custodisce i loro migliori ricordi.