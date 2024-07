video suggerito

Fedez torna a Villa Matilda coi figli: la casa sul lago di Como messa in vendita dopo la separazione In attesa di vendere Villa Matilda Fedez ha portato lì i figli. La villa sul lago di Como è di sua proprietà, comprata prima della crisi con Chiara Ferragni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nei giorni scorsi Fedez ha lasciato Milano (dove mesi fa ha acquistato casa e vive da solo) per godersi qualche giorno di relax. Il rapper ha portato in vacanza i figli a Villa Matilda, la lussuosa residenza acquistata un anno fa e messa in vendita a maggio in seguito alla fine del matrimonio con Chiara Ferragni. I due sono alle prese con il divorzio dunque dovranno trovare un accordo sugli alimenti, sulla gestione dei figli, sui loro beni. Villa Matilda l'avevano comprata come rifugio di famiglia, essendo tutti particolarmente legati al lago di Como, frequentato per occasioni speciali e weekend fuori porta. La trattativa per l'acquisto della casa era riservata fino a poco tempo fa, ma il valore dell'immobile dovrebbe aggirarsi attorno ai 5 milioni di euro.

Fedez a Villa Matilda coi figli

In attesa della vendita Fedez trascorre le vacanze sul lago di Como con Leone e Vittoria

Fedez, molto preso dai progetti di lavoro in ambito musicale, sta cercando di trascorrere quanto più tempo possibile assieme ai figli Leone e Vittoria. I bambini vivono con la madre, lui invece si è trasferito altrove, ma ovviamente nella nuova casa ha predisposto per i piccoli una cameretta pronta ad accoglierli ogni volta che stanno da lui. In attesa di completare la vendita di Villa Matilda, il rapper ha ben pensato di sfruttare la residenza per qualche giorno lontano dalla città.

I Ferragnez l'anno scorso a Villa Matilda

Ha portato lì i bambini testimoniando sui social le giornate in riva al lago. La casa di Pognana Lario (che porta il nome dell'amato cane di Chiara Ferragni) si sviluppa su 350 mq, con tre bagni e quattro camere da letto, piscina a sfioro, vista mozzafiato, un ampio spazio all'aperto con lettini per godere del panorama in compagnia.

Leggi anche Fedez mostra la cameretta di Leone e Vittoria con lo scivolo nella nuova casa

Fedez a Villa Matilda col cagnolino Silvio

Chi è il proprietario di Villa Matilda e qual è il suo costo

Nello stesso periodo Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato sia un mega attico a Milano che la villa sul lago di Como. Sembra, però, che il primo immobile sia di proprietà dell'imprenditrice, mentre al rapper sia intestata Villa Matilda. La lussuosa dimora varrebbe circa 5 milioni di euro, ma non si sa quale sia il prezzo di partenza per l'acquisto ad oggi. La trattativa di compravendita è riservata.