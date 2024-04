video suggerito

Fedez mostra a Leone e Vittoria la nuova lampada di Pikachu: la cameretta prende forma La cameretta di Leone e Vittoria, nella nuova casa dove Fedez ha traslocato, prende forma. Ha trovato posto un nuovo originale accessorio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Da settimane Fedez non vive più a City Life, con Chiara Ferragni e i loro figli. La coppia sta attraversando una pesante crisi coniugale, culminata con un gesto significativo: hanno smesso di seguirsi sui social, ultimo tassello in ordine temporale che va a confermare la gravità della situazione. Il rapper ha comprato casa a Milano. Ha traslocato in piazza Castello, in un'abitazione che segna la sua ripartenza, la sua nuova vita. Ne ha già mostrato alcuni dettagli a fan e follower, concentrandosi anche sui dettagli della cameretta di Leone e Vittoria, che è quasi stata arredata del tutto. I bimbi avranno uno spazio tutto loro, pieno di giochi, dove divertirsi e trascorrere delle ore felici col papà, dove esprimere tutta la loro creatività.

Leone e Vittoria entrano nella nuova casa di Fedez

Fedez con grande gioia ha mostrato la nuova casa a Leone e Vittoria. Si tratta di un appartamento di 400 mq a piazza Castello che sta arredando con un'impronta molto originale e personale. In giro ci sono tanti riferimenti alle sue passioni. Nella zona salotto spiccano un enorme divano grigio e un'originale lampada di design a forma di mitra, mentre su un mobile sono posizionati tantissimi giocattoli da collezione. Sono iconici e inconfondibili: da sempre è un fan delle creazioni firmate Kaws. Possedeva diverse opere nella precedente abitazione e altre le ha messe nel suo nuovo ufficio, dunque non potevano mancare anche nella nuova abitazione. C'è anche una piccola sala giochi col flipper dei Ghostbusters (da 10 mila euro). Non poteva mancare un riferimento a Toy Story: ha quindi comprato un Buzz Lightyears telecomandato da quasi 2mila euro, un pezzo da collezione. I due figli e tutti i loro amichetti si sono subito innamorati del robot.

Come è fatta la cameretta di Leone e Vittoria

Nella cameretta di Leone e Vittoria ci sarà un'opera di Dante Dentoni, che arriverà direttamente da Miami. Si tratta di un muro di Lego personalizzato, realizzato appositamente per loro, difatti all'interno ci sono dei riferimenti alle loro più grandi passioni: gli Avengers e Frozen. Il desiderio di Fedez, infatti, è che in questo spazio i bimbi possano sentirsi a loro agio, liberi di esprimere le loro passioni, la loro creatività. "Mi piacerebbe che la nuova casa del papà sia più la nostra nuova casa" ha detto il rapper. La cameretta sta prendendo forma e il rapper ne ha mostrato sui social un altro dettaglio. Stavolta il riferimento è a un altro personaggio molto amato in famiglia. Così come i Ferragnez si erano travestiti a tema Toy Story ad Halloween 2022, si erano travestiti anche a tema Pokemon per festeggiare Halloween del 2021. Difatti, per la cameretta dei bimbi ha acquistato, con gioia soprattutto di Leone, una lampada al neon da tavolo a forma di Pikachu. In realtà è molto più di una semplice lampada: nasconde infatti una ricarica wireless integrata nella lampada, che funziona semplicemente appoggiando sulla base in dispositivo da ricaricare. L'oggetto è virale sui social ed è possibile acquistarlo online per circa 200 euro.

