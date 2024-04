video suggerito

Fedez mostra ai bambini la casa nuova per la prima volta: la reazione di Leone e Vittoria Il rapper si è trasferito in un altro appartamento dopo l’ufficializzazione della crisi con la moglie Chiara Ferragni. I figli sono stati portati per la prima volta nell’abitazione dove sono stati immortalati mentre giocavano nel soggiorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Fede e i figli

"È ancora da sistemare", ha esclamato Fedez mentre apriva la porta della casa nuova ai figli. Il cantante ha lasciato l'attico in City Life, concluso da poco che condivideva con la famiglia, a seguito della crisi con la moglie Chiara Ferragni. Dopo aver alloggiato per un breve periodo in un Airbnb, il rapper ha preso una casa in zona Castello Sforzesco, che sta ancora finendo di arredare. Nelle sue storie Instagram ha mostrato il primo ingresso dei figli nella nuova abitazione dove, ha specificato qualche tempo fa in un post, vorrebbe che i bambini si sentissero liberi di esprimere la loro creatività.

Vittoria nel nuovo appartamento di Fedez

La prima volta di Leone e Vittoria nella casa nuova

Fedez ha immortalato i figli mentre esploravano il nuovo appartamento e giocavano con i pupazzi da collezione del padre. Il giudice di X-Factor, infatti, ama molto i pezzi di Kaws, che già nella casa che condivideva con la moglie avevano un piccolo spazio dedicato. Ora la raccolta è stata esposta nel grande salotto assieme ad altri pezzi molto particolari come la lampada da terra con asta gold a forma di mitra modello M16, un pezzo di design del marchio Flos disegnata da Philipp Stark. Leone e Vittoria hanno potuto anche cimentarsi nei giochi come il flipper di Ghost Buster e un'altra video game machine.

Leone e Vittoria nel nuovo appartamento di Fedez

Il muro di lego acquistato a Miami

L'opera d'arte in mattoncini Lego che è stata ordinata all'artista Dante Dentoni nel corso del viaggio negli Stati Uniti non deve essere ancora arrivata, oppure il rapper non ha ancora mostrato il luogo dove ha deciso di metterla. Probabilmente è destinata a uno spazio dedicato ai figli, in quanto è stata commissionata proprio per racchiudere le loro passioni: gli Avengers e Frozen.

Leone e Vittoria nel nuovo appartamento di Fedez

L'installazione è stata acquistata a Miami dove Fedez si è recato con i bambini per le vacanze e, dopo aver mostrato alcuni dettagli ha scritto: "Non è solo un muro di Lego, quest’opera racchiude tanto altro. Mi piacerebbe che ‘la nuova casa del papà' sia più ‘la nostra nuova casa', in cui le loro passioni e la loro creatività si possa respirare e vivere concretamente. Non vediamo l’ora che il muro di Elsa e degli Avengers arrivi a casa".