Pupazzi e giocattoli di culto a casa di Chiara Ferragni e Fedez: quanto costa l’esclusiva collezione Chiara Ferragni e Fedez amano collezionare oggetti di lusso, arredi esclusivi e giocattoli da collezione. Dalle statue a forma di topo ai pupazzi di culto, scopriamo quanto costa la collezione di giocattoli dei Ferragnez.

A cura di Clara Salzano

La collezione di giocattoli a casa di Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez sono famosi in tutto il mondo ormai per le tendenze che riescono a lanciare. Amanti della moda e del design, sono tanti gli abiti e gli accessori, gli oggetti e gli arredi presenti nella loro casa che sono diventati veri pezzi da collezionare per molti. Fonti di ispirazione continua, grazie alle immagini condivise sui social, sono in tanti a desiderare di vestire come Chiara Ferragni o arredare casa come i Ferragnez. Dalle sculture a forma di topo ai pupazzi di culto, scopriamo quali sono i giocattoli da collezione di Fedez e quanto costano.

Chiara ferragni con alle spalle le opere d’arte di Kaws che Fedez ama collezionare

I giocattoli artistici in casa di Chiara Ferragni e Fedez

In casa di Chiara Ferragni e Fedez c'è una vera e propria fortuna con accessori di lusso, arredi esclusivi e giocattoli da collezione. La coppia, grande appassionata di moda e design, ama collezionare oggetti e nelle varie foto e i video condivisi sui social non fanno nulla per nascondere il loro amore per i giocattoli da collezione.

Le opere d’arte di Kaws

È soprattutto Fedez che ama i giocattoli da collezione e le opere d'arte pop da esporre in casa. Tra gli oggetti più esclusivi presenti in casa di Chiara Ferragni e Fedez ci sono sicuramente i giocattoli artistici di Brian Donnelly, conosciuto in tutto il mondo con il nome di KAWS. Si tratta di oggetti in resina e vernici viniliche caratterizzati dalla firma dell'artista “XX” sugli occhi o le mani.

La figura più famosa usata da Kaws è una miniatura di Topolino con gli occhi e/o le mani barrati da una “X”. Gli art toys di Kaws, ormai considerati vere e proprie opere d'arte sono esposti nei musei di tutto il mondo come il Modern Art Museum di New York. I giocattoli a casa di Chiara Ferragni e Fedez hanno differenti valori che possono andare dai 1.000 euro fino agli oltre 6.000 euro e forse anche di più.

La collezione di sculture a forma di topo di Fedez

La casa di Chiara Ferragni e Fedez è ricca di oggetti e opere d'arte esclusive e da collezione. Molti dei giocattoli che si vedono nelle immagini e nei video condivisi dalla coppia sui social appartengono ai figli Leone e Vittoria Lucia ma tanti altri sono pezzi delle collezioni di Fedez che è un grande appassionato di mondo gaming e giappo.

Leone, figlio di Chiara Ferragni e Fedez, accanto alla collezione di giocattoli Medicom

Una delle collezioni di giocattoli più vista nella casa dei Ferragnez decora la balaustra del primo superiore nel loro attico di City Life a Milano. Si tratta di una serie di giocattoli di culto di Medicom, azienda giapponese fondata nel 1996.

Uno dei pezzi Medicom toy da collezione

I giocattoli Medicom sono action figure della serie Bearbrick, Tron e Kubrick. L'azienda è stata pioniere nella trasformazione di comuni giocattoli e statuine in un’opera d’arte da collezione per la nuova global streetculture. Le action figure di Medicom hanno differenti prezzi, sa parte dai circa 165 euro per i modelli più comuni agli oltre 5.000 euro per le limited edition.