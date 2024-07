video suggerito

Quanto costa una notte nell’hotel scelto da Chiara Ferragni per l’addio al nubilato di Veronica Ferraro Chiara Ferragni ha trascorso il weekend a Maiorca per l’addio al nubilato di Veronica Ferraro: l’hotel, finito nelle polemiche dopo il tag dell’influencer, è uno dei più lussuosi delle isole Baleari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni e Veronica Ferraro

Chiara Ferragni ha trascorso il weekend a Maiorca per l'addio al nubilato dell'amica Veronica Ferraro, che si sposerà a settembre con il compositore Davide Simonetta. Per l'occasione, l'influencer ha sfoggiato un abito bianco con guanti a rete che ha incantato sui social: l'imprenditrice infatti sarà la testimone al matrimonio dell'amica che ha accompagnato anche in occasione delle prove dell'abito per il grande giorno. A Palma de Maiorca, città capoluogo dell'omonima isola delle Baleari, Ferragni, Veronica Ferraro e gli altri amici sono stati ospitati in un albergo da sogno, scatenando le inevitabili polemiche social.

Qual è l'hotel sponsorizzato da Chiara Ferragni al centro delle polemiche

L'hotel scelto per l'addio al nubilato alle Baleari di Veronica Ferraro è un soggiorno davvero da sogno. Il gruppo di amici ha soggiornato al Cap Vermell Grand Hotel, un resort splendido a Canyamel, un piccolo paese sul mare a Maiorca. Tra le suites all'interno dell'albergo troviamo tre tipi di alloggi: junior suites, presidential suites, oppure le villas, quelle in cui hanno soggiornato Ferraro e gli amici.

La storia di Chiara Ferragni

Quanto costa una notte nel resort a Maiorca

Villa Cap Vermel è la villa da quattro camere da letto, ideale per una fuga perfetta in totale relax da quale godersi la vista sulla valle del Canyamel. Le quattro stanze da letto sono accompagnate con 4 bagni in marmo e prodotti Bottega Veneta. La casa, dotata di piscina privata, consente anche l'accesso ai servizi e ai comfort dell'hotel. Una notte in questa villa lussuosa costa 3mila euro per notte, colazione inclusa. I prezzi per le suite scendono e si aggirano su una media di 700 euro per le junior suites e 1500 euro per notte per le Presidential Suites o per le Family Room.

La villa a Maiorca | Foto Cap Vermell