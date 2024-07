video suggerito

Chiara Ferragni all'addio al nubilato dell'amica Veronica Ferraro: white party con abitino e guanti All'indomani delle polemiche sul caso "uova di Pasqua", Chiara Ferragni è partita alla volta di Maiorca per l'addio al nubilato dell'amica Veronica Ferraro.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni con le amiche

All'indomani della chiusura del procedimento che Antitrust aveva avviato sul caso "uova di Pasqua", Chiara Ferragni è partita con le amiche. L'influencer ha condiviso un video in cui ha spiegato quali impegni si sono assunte le sue società, TBS Crew srl e Fenice srl, in accordo con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Poi è sparita dai social e si è dedicata esclusivamente al suo weekend di svago in Spagna. L'imprenditrice è volata a Maiorca per festeggiare l'addio al nubilato dell'amica Veronica Ferraro, vicina alle nozze: sarà la sua testimone nel grande giorno, l'ha anche accompagnata alla prova dell'abito. C'erano anche Valentina Ferragni e Chiara Biasi, altre amiche di vecchia data della futura sposa. Presenti anche Filippo Fiora, Manuele Mameli, Magda Pintus, Gianluca Omodeo, Giulia Peditto.

Il look bianco di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni si è momentaneamente eclissata dai social. Non ha condiviso scatti e video dell'addio al nubilato dell'amica, pur comparendo in alcune immagini condivise dalla futura sposa e da altri presenti. Veronica Ferraro è pronta a pronunciare il fatidico sì, dopo aver messo fine al precedente matrimonio: il 12 settembre sposerà il produttore musicale Davide Simonetta, conosciuto due anni fa grazie ad amici in comune. In vista delle nozze, l'influencer ha riunito gli amici più cari a Maiorca e ha dato avvio ufficialmente al countdown verso il grande giorno. Primo step del bachelorette weekend: un white party molto glamour.

Chiara Ferragni e Chiara Biasi

La futura sposa ha indossato una creazione firmata Atelier Emé con la schiena nuda. Tutti gli ospiti hanno rispettato il dress code, compresa Chiara Ferragni. Per il momento l'imprenditrice ha preferito non mostrarsi direttamente, ma in alcune foto scattate dagli altri invitati la si vede con un minidress strapless, senza spalline, con gonna a trapezio impreziosita con un bordino scintillante, ripreso anche attraverso i guanti lunghi, anch'essi con gli stessi dettagli.