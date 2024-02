Chiara Ferragni sarà la testimone di nozze di Veronica Ferrero e la accompagna alla prova dell’abito L’imprenditrice digitale ha pubblicato delle immagini su Instagram che la ritraggono con l’amica nella boutique di abiti da sposa, svelando così il suo ruolo nel matrimonio. “I testimoni della sposa”, scrive Chiara Ferragni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Le storie di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni sarà accanto all'amica Martina Ferraro in uno dei giorni più importanti della sua vita. Lo svelano oggi le storie dell'imprenditrice digitale che si è trovata con l'amica per la prova dell'abito da sposa che tra le immagini condivise sul suo profilo Instagram c'è quella di lei con l'amica bride to be e Gianluca Omodeo. "I testimoni della sposa", scrivono sugli scatti. I dettagli del vestito, ovviamente, sono stati oscurati per non svelare nulla in anteprima.

Chiara Ferragni, Veronica Ferrero e Gianluca Omodeo

L'amicizia tra Chiara Ferragni e Veronica Ferraro

Le due influencer sono amiche da molti anni, oltre che colleghe: spesso, infatti, le si vede assieme alle sfilate di moda o a eventi di lavoro. Veronica Ferrero è stata anche una delle prime persone a visitare il super attico che i Ferragnez hanno comprato negli scorsi mesi, documentando ogni momento della sua costruzione. Un'amicizia molto forte e di lunga data, Veronica Ferrero qualche anno fa è stata una delle damigelle di Chiara Ferragni nelle nozze da favola organizzate in Sicilia; ora le parti si invertono e sarà l'imprenditrice a essere in piedi accanto a lei mentre pronuncerà il fatidico sì.

Gianluca Omodeo, Veronica Ferraro e Chiara Ferragni

Le nozze di Veronica Ferraro con Davide Simonetta

Il matrimonio è stata annunciato a luglio sui canali social di Veronica Ferraro, che ha pubblicato una serie di foto di lei in corsetto abbracciata al futuro marito sfoggiando l'anello di fidanzamento. I due sono stati presentati in Puglia per telefono da amici in comune e Davide Simonetta, noto produttore, le ha chiesto la mano dedicandole una canzone. L'influencer ha scritto:

Due anni fa ero in Puglia e mi hanno passato al telefono un certo Simonetta. Nessuno dei due sapeva chi fosse l’altro, ma tutti pensavano potessimo piacerci. “Ciao, scusa per la figura di merda” la prima cosa che ti ho detto. Non era il momento giusto ma dopo qualche mese ho capito che avevano ragione. E due anni dopo mi hai portato qua di nuovo e mi hai chiesto di sposarti. Nel modo più dolce e riservato che possa esserci. Perché tu sei così. L’hai fatto con una canzone. Perché lì ci sono sempre tutte le cose che non dici.