Chiara Ferragni al white party di Diletta Leotta: no-bra e schiena nuda per la festa pre-matrimonio Chiara Ferragni è tra gli invitati del matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius e ieri sera al white party è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile: ecco cosa ha indossato per la festa pre-nozze. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius è l'evento mediatico di questo weekend: verrà celebrato a Lipari ma i festeggiamenti andranno in scena a Vulcano, per la precisione nella meravigliosa cornice del Therasia Resort. È proprio qui che ieri sono arrivati i numerosi ospiti famosi: dopo essere stati accolti con un apposito welcome kit personalizzato, sono corsi a prepararsi per il white party serale. Chiara Ferragni è una delle invitate e sui social ha documentato nei minimi dettagli tutte le tappe del viaggio, dalla partenza col trolley griffato al pranzo con la sposa, fino ad arrivare al look scelto per la prima festa del weekend: ecco cosa ha indossato a poche ore dalle nozze.

Chi è con Chiara Ferragni al matrimonio di Diletta Leotta

Chiara Ferragni sta riprendendo la sua normale routine quotidiana dopo il momento difficile attraversato negli ultimi mesi. Sembra essersi lasciata alle spalle sia il caso Balocco che la separazione da Fedez, ora si gode la "nuova vita" da single tra viaggi di lavoro, weekend con i figli ed eventi glamour. Nelle ultime ore è volata a Vulcano per il matrimonio di Diletta Leotta (dove a farle compagnia c'è il suo make-up artist Manuele Mameli) e sui social non esita a condividere i momenti più belli della cerimonia. Ieri sera, ad esempio, ha rivelato alcuni dettagli del white party pre-matrimonio, dalla splendida location completamente allestita con tendoni e fiori bianchi allo stand dedicato ai cannoli fatti sul momento.

Chiara Ferragni e Manuele Mameli

Il look no bra di Chiara Ferragni per il white party

Per dare il via ai festeggiamenti matrimoniali Chiara Ferragni ha rispettato alla lettera il tema total white. Ha seguito la mania no bra indossando un lungo abito bianco che le ha fasciato le forme, per la precisione un modello con spacco laterale e scollo all'americana con collo alto sul davanti e con schiena completamente nuda sulla schiena.

Chiara Ferragni con la schiena nuda

Per completare il tutto ha scelto degli accessori a contrasto, ovvero un paio di pumps col tacco nero e dei maxi orecchini gold, messi in risalto da un raccolto tiratissimo. Occhi azzurri esaltati da mascara e ombretto scuro, rossetto nude e bracciali scintillanti al polso: Chiara ha dato il via a una nuova fase della sua vita ed è letteralmente raggiante.