Chiara Ferragni vola in Sicilia per il matrimonio di Diletta Leotta con il trolley da 4mila euro Chiara Ferragni è partita per la Sicilia per partecipare al matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius, che convoleranno a nozze sabato 22 giugno a Lipari: per il volo l'influencer ha sfoggiato due accessori super griffati.

A cura di Arianna Colzi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è partita per la Sicilia direzione Vulcano, dove si terrà domani, sabato 22 giugno, il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius. La coppia, infatti, convolerà a nozze nella chiesa sull'isola di Lipari, mentre il ricevimento e la festa si terranno a Vulcano e sono tanti gli invitati vip attesi. Ferragni oggi ha condiviso sui social la partenza in aeroporto per raggiungere l'amica in occasione del grande giorno. L'influencer è da poco tornata da una mini vacanza a Capri con gli amici dove ha sfoggiato i primi look estivi. Ora non resta che scoprire cosa indosserà per le nozze della conduttrice.

Gli accessori per il viaggio di Chiara Ferragni

Come look di viaggio, Chiara Ferragni decide di puntare sul comfort indossando jeans boyfriend, sneakers bianche, felpa rosa e una t-shirt bianca a coste. Non sono passate inosservati i suoi accessori da viaggio: l'immancabile borsa bauletto in pelle firmata Miu Miu, una delle più glamour di questa estate 2024, un cappello da baseball con la scritta Capri, acquistato in vacanza, e un trolley griffato amatissimo dalle star.

Chiara Ferragni in aeroporto con la valigia firmata Dior

Si tratta della valigia media DiorTravel in jacquard tecnico Dior Oblique blu. Il design con le cifre della Maison ha al centro la firma Christian Dior Paris: il modello scelto da Chiara Ferragni è quello medio, ideale per viaggiare per pochi giorni o per una piccola fuga nel weekend. La valigia è in vendita sul sito del brand al costo da 3900 euro: l'imprenditrice, poi, da anni sfoggia da diversi anni la tote bag con la stessa texture firmata Christian Dior soprattutto per le giornate estive passate in spiaggia.

Gli accessori da viaggio di Chiara Ferragni