Diletta Leotta e il matrimonio con Loris Karius: quando e dove si sposeranno Dopo l’annuncio in diretta tv delle nozze di Diletta Leotta e Loris Karius, arrivano le prime indiscrezioni sulla data e sul luogo del matrimonio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A inizio marzo Diletta Leotta aveva annunciato durante la diretta tv È sempre Mezzogiorno le nozze con Loris Karius. La conduttrice ammetteva di essere "in panico da organizzazione", ma sembra che ci sia sua madre ad aiutarla nei preparativi. A pochi mesi dalla nascita della loro primogenita Aria e della proposta di matrimonio, iniziano a trapelare i primi dettagli sul luogo e sulla data della nozze.

Quando e dove si sposeranno Diletta Leotta e Loris Karius: le indiscrezioni

La data del matrimonio è fissata per il 22 giugno a Vulcano, nelle Isole Eolie. Come riportato da Sky Tg24, la location sembrerebbe essere l’hotel a 5 stelle Therasia Resort, struttura affacciata sui faraglioni. Lo scorso settembre la conduttrice di DAZN e il portiere del Newcastle avevano già fatto una capatina lì in compagnia della figlia Aria e della mamma di lei. "Nel mio posto del cuore" scriveva Diletta Leotta in un post dalle spiagge della Sicilia. Dopo l'annuncio ad Antonella Clerici del matrimonio, Diletta Leotta non aveva negato di sentirsi un po' agitata. "Sono un po' in quella fase di panico organizzativo" rivelava la conduttrice DAZN. Ad aiutarla a con i preparativi c'è sua madre, Ofelia Castorina mentre a ricoprire il ruolo di damigella, invece, potrebbe essere la cantante Elodie, una delle sue amiche più strette.

La storia d'amore tra Diletta Leotta e Loris Karius

La proposta di matrimonio di Loris Kariu a Diletta Leotta è arrivata poco dopo la nascita della loro primogenita Aria, il 16 agosto. Nel post in cui Diletta annunciava la notizia ai suoi follower, scriveva: "Vi devo dire una cosa.. I said yes! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia!". La loro storia d'amore è stata ufficializzata nel novembre 2022. "Ci siamo piaciuti senza etichette, così come siamo. Non è scontato in un'epoca in cui tra Internet e social le foto rimbalzano ovunque – raccontava Loris Karius al Corriere della Sera – È sempre positiva e sorridente. Ha un carattere solare. Si prende cura di me: quando siamo insieme sto bene".