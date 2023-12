Diletta Leotta, vacanza relax con Elodie e la piccola Aria: per la spa sceglie un costume nero Diletta Leotta si è concessa qualche giorno di vacanza con Elodie e la figlia Aria: ecco cos’ha indossato la conduttrice di Dazn per questi giorni di relax tra amiche.

A cura di Arianna Colzi

Diletta Leotta

Diletta Leotta si è concessa qualche giorno di vacanza con le amiche e la piccola Aria di quattro mesi, la figlia nata dall'unione con il portiere Loris Karius. La conduttrice ha trascorso dei giorni di totale relax tra spa, yoga e giochi da tavolo. Insieme a lei in questi giorni c'erano Francesca Muggeri ed Elodie, reduce dall'ultima data del suo primo tour nei palazzetti a Milano.

Diletta Leotta e la figlia Aria

Diletta Leotta alle terme con Elodie e la figlia Aria

La cantante e la conduttrice sono molto amiche e spesso si concedono delle piccole fughe per trascorrere dei momenti insieme lontano da Milano. A pochi giorni da Natale hanno approfittato delle giornate libere dai rispettivi impegni per trascorrere dei momenti insieme. Con loro c'era anche la piccola Aria che si è presa tutta l'attenzione delle "zie", come dichiarato dalla stessa Leotta nella descrizione del post. "Qualche giorno di relax con le zie". Diletta Leotta sceglie un costume intero total black con scollo a barca per godersi i momenti con la figlia a bordo piscina: la conduttrice sfoggia una forma fisica impeccabile a soli quattro mesi dal parto.

Diletta Leotta con la piccola Aria

Il look invernale di Elodie e Diletta Leotta in vacanza

Tra le foto postate non poteva mancare uno scatto davanti a un albero di Natale, con le tre amiche che coccolano la piccola Aria vestita con una tutina bordeaux. Anche Diletta Leotta ed Elodie scelgono due look in pieno mood invernale. La prima opta per un look total black, come per la spa, con un abito in maglia a costine e combat boots. Anche la cantante sceglie un paio di stivali super punk con fibbie firmati New rock che abbina a un maglione bianco oversize e a una minigonna color kaki.

Elodie, Diletta Leotta, la figlia Aria e Francesca Muggeri