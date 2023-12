Elodie, per il duetto rock con Piero Pelù a Milano indossa un tailleur anni Trenta Per l’ultima data del suo tour nei palazzetti, Elodie sfoggia un tailleur total black per un insolito duetto con Piero Pelù: ecco il significato dell’outfit.

A cura di Arianna Colzi

Elodie

Dopo otto date e più di 30 look diversi, si è concluso ieri sera a Milano il tour più glamour dell'anno. I concerti nei palazzetti di Elodie sono stati uno degli eventi musicali dell'anno in Italia, oltre che una passerella a cielo aperto. La cantante ha lavorato con la stylist Alba Melendo, curando tutti gli outfit nei minimi dettagli e esibendo in ogni data in media quattro diversi look. Anche per l'ultima data al Mediolanum Forum, Elodie ha spaziato tra gli stili e i riferimenti, passando da un tailleur anni trenta a un pantalone gessate abbinato a un body con maxi scollatura.

Elodie e Piero Pelù

Il look anni Cinquanta di Elodie a Milano

Per l'insolito duetto rock con Piero Pelù, Elodie sceglie un tailleur con gonna midi e giacca in velluto total black firmato Schiaparelli. Il look, che fa parte della collezione Autunno/Inverno 2023-2024, è un omaggio del Direttore Creativo della Maison Daniel Roseberry alla fondatrice del brand, Elsa Schiaparelli e al suo legame con gli artisti surrealisti come Salvador Dalì.

Elodie in Schiaparelli

La giacca in velluto con scollo a barca è bordata con frange in pelliccia che imitano le lunghe ciocche di capelli, in pieno stile surrealista. Al centro il coprispalle presenta dei bottoni in oro simbolo della fusione tra moda e arte surrealista operata da Elsa Schiaparelli negli anni Trenta. Il blazer sembra uscito direttamente da un quadro di Salvador Dalí, con i bottoni in oro con al centro il tradizionale e iconico occhio, riprodotto anche da artisti come René Magritte. Anche la gonna presenta gli stessi iconici elementi oro.

Il tailleur Schiaparelli nella sfilata A/I 2023-24

Il tailleur di Elodie firmato Schiaparelli è anche un tributo alle forme tipiche degli anni dai Trenta ai Cinquanta, durante i quali le signore di Parigi facevano a gara per accaparrarsi un capo di abbigliamento della designer italiana che aveva conquistato la Francia.

Il look di Elodie a Milano

Gli orecchini scultura di Elodie al concerto di Milano

A completare il look, Elodie ha scelto un paio di orecchini in oro a forma di orecchio. Si tratta di un altro degli elementi cari a Salvado Dalì, che lo ha rappresentato anche in alcuni suoi quadri. Gli orecchini Pierced Ear Earrings di Schiaparelli sono una cosiddetta myse en abime, tecnica che i Surrealisti utilizzavano molto nelle loro opere. Si tratta di un'immagine o di una scultura che contiene una piccola copia di se stessa, dando vita a una sorta di matrioska.

Gli orecchini di Schiaparelli

Il nude look di Elodie per il duetto con Sfera Ebbasta e Annalisa

Per il duetto sulle note di Anche Stasera, brano contenuto nell'ultimo album di Sfera Abbasta X2VR, Elodie ripropone un modello indossato pochi giorni fa per il primo red carpet di coppia con il compagno Andrea Iannone. Si tratta di una creazione custom made firmata Giorgio Armani Privé. Se all'evento a Milano con il fidanzato aveva scelto un combinazione black and white, stavolta, per duettare con il rapper e con Annalisa, sceglie due colori e texture diversi.

Elodie e Sfera Ebbasta

Il body è bordeaux scintillante con una scollatura profonda che si apre sul seno e arriva fino all'ombelico, mentre i pantaloni oversize a vita bassa con bretelle sono gessati sui toni del blu. Insomma, Elodie ha voluto chiudere con eleganza e stile il tour italiano più glamour dell'anno.