La stravaganza per tutti i giorni di Schiaparelli: a Parigi va in scena la prima sfilata prêt-à-porter Durante la Settimana della Moda di Parigi lo stilista Daniel Roseberry ha portato in passerella la prima sfilata ready to wear: la collezione Autunno/Inverno 2023-24 è una certezza di stile in tempi confusi.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2023-2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La Parigi Fashion Week è entrata nel vivo: protagonista della giornata di giovedì 2 febbraio è stata la Maison Schiaparelli che ha presentato la sua prima sfilata prêt-à-porter. Il designer Daniel Roseberry in realtà ha sempre disegnato collezioni ready-to-wear, ma è la prima volta che le fa sfilare in passerella. Dopo il polverone sollevato dallo show Haute Couture con le teste di leone sugli abiti, Schiaparelli torna alle origini: eleganza solida e bilanciata nelle linee, versatilità dei materiali, gioielli dorati e dettagli surrealisti che trasformano anche il più semplice dei tubini neri in un'opera d'arte.

La collezione Autunno/Inverno 2023-24 di Schiaparelli

Siamo abituati a pensare a Schiaparelli come a un brand esclusivamente da red carpet, tra abiti anatomici e top scultura con i seni dorati. La scommessa (vinta) di Daniel Roseberry è quella di presentare una collezione che entri nella vita quotidiana delle persone. A giudicare dal mood retrò e dal taglio elegante degli abiti però possiamo intuire che non sarà Schiaparelli ad adattarsi alle incombenze di tutti i giorni, ma al contrario, saranno i cappotti strutturati e gli abiti drappeggiati a far sentire una diva chi li indossa. Come scrive Vogue, sono abiti per andare a godersi un cocktail in centro, per un pranzo elegante o per uscire dalla macchina accolti dai paparazzi, non certo per andare alla lezione di yoga dopo lavoro.

In passerella sfilano abiti in jersey con bottoni dorati o con dettagli cut out a forma di buco della serratura, severe tute in denim con dettagli gioiello, tailleur in lucente velluto e completi in pelle, top bustier e piumini voluminosi e strutturati in modo da sembrare cappe. La palette cromatica, di solito giocata sul bianco, nero e oro si illumina con un color bronzo che ravviva i morbidi cappotti con stampe e gli abiti abbottonati.

Schiaparelli Autunno/Inverno 2023–24

Le modelle avanzano sicure su tacchi a spillo che sembrano indossati con calze in pelle (è in realtà un'unica calzatura) turbanti sui capelli, pesanti gioielli dorati e borse con applicazioni anatomiche che ricreano volti stilizzati. Un omaggio all'epoca di Elsa Schiaparelli, la rivale di Coco Chanel: le signore parigine si mettevano in coda pur di aggiudicarsi uno dei suoi maglioni trompe l’oeil. E il ready to wear di Schiaparelli sembra voler fare altrettanto: un antidoto al caos, una solida certezza di stile in tempi confusi.