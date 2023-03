Chanel: la camelia, i cavalli e il rosa. I grandi amori di mademoiselle Coco sfilano a Parigi Chanel apre l’ultimo giorno di sfilate della Paris Fashion Week: per la collezione Autunno/Inverno 2023-24 la stilista Virginie Viard punta su camelie e pantaloni da cavallerizza.

A cura di Beatrice Manca

La Paris Fashion Week chiude in bellezza. Protagonista dell'ultimo giorno di sfilate è Chanel, che per la collezione Autunno/Inverno 2023-24 torna alle origini, ai simboli iconici dell'heritage del brand: le camelie e i cavalli. Il fiore portafortuna della stilista domina la scenografia e sboccia su abiti, tailleur e maglieria, mentre i pantaloni ‘alla zuava' indossati con gli stivali citano iconici look di Mademoiselle Coco, cavallerizza provetta. Tra le star in prima fila ci sono Charlotte Casiraghi e Penelope Cruz, sorridenti e super chic in tweed.

Chanel, la collezione Autunno/Inverno 2023-24

Per il prossimo inverno la stilista Virginie Viard, da tre anni anni ormai direttrice creativa del marchio, torna a esplorare le passioni di mademoiselle Coco, donna visionaria e indipendente. Immancabile il tweed, per cappotti lunghi e tailleur, ma stavolta è abbinato al pizzo candido di camicie e bluse che ci riportano direttamente ai primi del Novecento. E poi le camelie, stampate o ricamate sulla maglieria in versione ‘3D': fiori candidi che sbocciano su maglioni, abiti e bluse.