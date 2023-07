Abiti da sposa Autunno/Inverno 23-24: i vestiti più belli a cui ispirarsi dalle sfilate Couture di Parigi Dai modelli lunghi e romantici con gonne ampie a quelli corti, dai vestiti da sposa plissé a quelli con decori gioiello e bustier, fino ai completi bianchi tailleur con giacca, ecco tutti i look dalle sfilate Haute Couture Autunno/Inverno 2023- 2024 a cui ispirarsi per scegliere l’abito del matrimonio.

A cura di Marco Casola

Giambattista Valli Haute Couture

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2023-2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da poco si sono concluse le sfilate parigine dove sono state presentate le collezione di Alta Moda per l'Autunno/Inverno 2023-2024 delle grandi Maison di Moda, da Dior a Giorgio Armani Privé, da Fendi a Valentino e Chanel. Quest'anno a trionfare in passerella sono i look essenziali, le linee minimal, mentre capi comuni, come i jeans, fanno il loro ingresso nella couture.

La tradizione dell'Haute Couture vuole che ogni défilé sia chiuso da un meraviglioso abito da sposa, oggi non tutti i designer rispettano la tradizione ma sono moltissimi coloro che propongono abiti da sera bianchi perfetti per il matrimonio. Le passerelle dell'Haute Couture di Parigi sono dunque il luogo dove cercare l'ispirazione giusta per scegliere il proprio abito da sposa. Ecco una carrellata dei più belli abiti bianchi visti sulle passerelle di Parigi e le tendenze a cui guardare se state raccogliendo idee e mood per il vestito da indossare nel giorno del matrimonio.

L'abito da sposa strapless bustier

Il vestito da sposa con corpetto strutturato e senza spalline resta un must per il matrimonio, anche per le celebrazioni programmate in autunno. Tra i vestiti più belli visti sulle passerelle dell'Alta Moda c'è senza dubbio il longdress color ghiaccio di Valentino, con gonna ampia e morbida dalle linee over che si contrappongono alle coppe rigide del corpetto, impreziosito quest'ultimo da una plissettatura che da un tocco materico al capo.

Valentino Haute Couture

L'abito da sposa corto

Ormai sono sempre più le spose che per il giorno del matrimonio scelgono la comodità e la praticità di un vestito corto, dicendo addio alle ingombranti e immense gonne in tulle dei classici abiti principeschi. Se è un abito corto quello che cercate per sposarvi, il modello di Chanel è l'ispirazione giusta. Si tratta di un vestito non troppo corto, con gonna morbida al ginocchio, il cui corpetto aderente è doppiato con maniche lunghe vaporose che creano una sorta di blusa trasparente sul corpetto dalle bretelle sottili.

Chanel Haute Couture

L'abito da sposa tailleur con giacca

Se state organizzando un matrimonio in autunno o in inverno e se non amate i canonici vestiti da sposa, con corpetti aderenti, gonne a sirena, schiena nuda e strascico, il look a cui guardare è quello con tailleur da sposa o agli abiti dalle linee essenziali, abbinati a giacche e blazer, come quelli disegnati da Maria Grazia Chiuri per l'Haute Couture di Dior. La stilista in passerella fa sfilare una serie di tubini e vestiti non aderenti, a cui abbina le giacche dalla classica linea a clessidra di Dior, rivista e resa più contemporanea con linee più morbide e meno strutturate.

Dior Haute Couture

L'abito da sposa plissé o drappeggiato

Tra gli abiti di tendenza per la stagione Autunno/Inverno 23-24 ci sono quelli con inserti o interamente realizzati in plissé, con tessuti a effetto goffrato o ancora con drappeggi e incroci sul tessuto. In questi modelli si gioca con le proporzioni a contrasto, accostando parti aderenti e fittanti a parti morbide e dai volumi maxi. Tra i vestiti più belli ci sono quelli firmati Giambattista Valli, in cui la parte principale dell'abito sembra un tubino corto e aderente da cui fuoriesce una lunga gonna e un imponente coprispalle dal maxi volume

Giambattista Valli Haute Couture

L'abito da sposa tunica

Linee pulite, silhouette oversize, maniche ampie, tessuto candido senza alcun decoro, l'abito da sposa a tunica è senza dubbio il più chic ed elegante che ci sia. Diverso dal solito seppur semplice, un modello simile è perfetto per le spose che amano colpire non con i lustrini ma con l'eleganza della semplicità. Il modello a cui ispirarsi è quello disegnato da Pierpaolo Piccioli per la linea Haute Couture di Valentino, con scollatura cadente che lascia una spalla scoperta, ampie maniche e gonna dal mini strascico.

Valentino Haute Couture

L'abito da sposa a tubino

Il tubino è un evergreen, anche per il matrimonio, semplice eppure così elegante questo modello è perfetto per le nozze in inverno, soprattutto se realizzato con maniche lunghe e spalle coperte, come quello visto sulla passerella Haute Couture di Stephane Rolland. Lo stilista propone varianti in bianco candido, impreziosite da decori gioiello luminosi cuciti a mano sullo spacco posizionato al centro della gonna a strascico.

Stephane Rolland

L'abito da sposa con gonna ampia

Se il vostro sogno è sposarvi indossando un romantico abito in stile principessa, con maniche a sbuffo, corpetto aderente e gonna ampia, il modello a cui guardare è quello Haute Couture di Giambattista Valli, stilista che fa sfilare abiti bianchi con gonne balloon, senza inseriti di pizzo o decori gioiello, impreziositi con dettagli black sul corpetto e resi originali dal sotto gonna lasciato in vista.

Giambattista Valli Haute Couture

L'abito da sposa con decori gioiello

Ricambi preziosi, decori baroque, paillettes cucite sul tessuto trasparente, caratterizzano i modelli che hanno sfilato sulla passerella Haute Couture di Elie Saab. Questi abiti sono l'ispirazione giusta per le spose che amano i vestiti sontuosi e lucenti, ricchi di dettagli e con corpetti aderenti e strutturati.