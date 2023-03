La svolta di Balenciaga dopo lo scandalo: addio provocazioni, a Parigi sfila l’abito sartoriale Balenciaga torna a sfilare dopo le polemiche legate alla campagna scandalo: la collezione Autunno/Inverno 2023-24 disegnata da Demna Gvasalia è un ritorno alle origini del brand.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2023-2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La sfilata di Balenciaga era uno degli show più attesi alla Paris Fashion Week. Non solo perché lo stilista Demna Gvasalia ha regalato show memorabili, sovversivi e pieni di significato, ma soprattutto perché era la grande occasione di riscatto dopo lo scandalo che aveva travolto il brand pochi mesi fa: una campagna pubblicitaria shock con bambini e allusioni bondage aveva scatenato le polemiche, tra boicottaggi e pubbliche prese di distanza dalle star. In un'intervista Demna Gvasalia aveva anticipato di voler voltare pagina, fare tabula rasa e ricominciare da ciò che ama di più: la sartoria. E così è stato: cambia la location, la musica, il mood delle sfilata dove tornano protagonisti gli abiti e non i messaggi.

Balenciaga, la sfilata Autunno/Inverno 2023-24

Agli ospiti dello show di Balenciaga è stato recapitato un cartamodello a mo' di invito: il filo conduttore della sfilata, quindi, era chiaro. Perfino la location, il Carousel du Louvre, era foderato di tela bianca, la stessa usata per imbastire gli abiti. Lo stilista Demna Gvasalia ha scelto di ripartire là dove tutto era iniziato, cioé facendo giacche e pantaloni e le prime uscite della sfilata, con cappotti doppiopetto e completi oversize, erano un inno al tailoring.

Balenciaga Autunno/Inverno 2023–24

Tornano anche i capi cult del marchio: gli occhiali a mascherina futuristici, le scarpe calza, le tute sportive anni Novanta, indossate con scarponi a metà tra piste da sci e navicelle spaziali. Le silhouette scolpite di giacche biker e abiti accentuano le spalle, sollevandole come in un attimo di terrore.

Balenciaga Autunno/Inverno 2023–24

Accanto ai modelli-cyborg compare però una nuova leggerezza nei vestiti plissettati e negli abiti da sera scintillanti, con fiocco in vita. Nel complesso c'è una maggiore pulizia, un ritorno all'essenzialità nelle forme e nelle silhouette. Scompaiono gli accessori provocazione (ricordate le buste sacchetti delle patatine?) e le location post apocalittiche: rimangono gli abiti, costruiti con severa precisione, dai trench stampati agli abiti lunghi. Basteranno per far pace con i suoi clienti?