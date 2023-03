Miu Miu porta le signorine milanesi a Parigi (e anche il cardigan diventa glamour) La sfilata di Miu Miu chiude la Paris Fashion Week: per l’Autunno/Inverno 2023-24 gli orli si accorciano ancora di più e le gonne diventano culotte gioiello.

A cura di Beatrice Manca

La Paris Fashion Week è arrivata alla sua conclusione: tra le ultime (e le più attese) sfilate di questa edizione c'è quella di Miu Miu, la linea più giovane di Prada. Dopo il successo delle microgonne e dei completini sforbiciati delle scorse stagioni, la stilista Miuccia Prada accorcia ancora di più gli orli, facendo sfilare le modelle in pullover e culotte (anche in versione gioiello) o con collant velati tirati su fin sopra i cardigan e le maglie. In prima fila Jessica Alba, Poppy Delavigne e Valentina Ferragni, ma le star abbondavano anche sulla passerella: la sfilata è stata chiusa da Emma Corrin, la giovane lady Diana nella serie tv The Crown.

La collezione Autunno/Inverno 2023-24 di Miu Miu

Le ragazze di Miu Miu, eterne collegiali chic, sono cresciute e ‘rubano' vestiti e borse nell'armadio delle loro madri. Potremmo sintetizzare così la collezione Autunno/Inverno 2023-24 di Miu Miu, ricca di cappotti cammello, giacche in velluto e cardigan abbinati alle maglie: chiamateli Giulietta e Romeo, chiamateli Twin Set, ma sappiate che sono tornati di moda. Le modelle di Miu Miu avanzano sicure e spettinate con gonne e abiti trasparenti a poi e collant tirati su fino a infilarci i maglioncini.

Miu Miu

Dimenticatevi le minigonne: le gonne o sono longuette o sono micro, vere e proprie culotte coordinate al pullover che spuntano da cappotti a spina di pesce o voluminose giacche in pelle. E poi: per Miu Miu anche correre in palestra è glamour. Lo dimostrano una serie di look con yoga pants, maxi felpe e sneakers – tutti completati da cappotto blu e occhiali da sole, come insegnano le signore milanesi sempre di corsa (e infatti le modelle tengono le chiavi in mano, come se fossero appena uscite di casa).

Miu Miu Autunno/Inverno 2023–24

C'è un'atmosfera retrò che pervade la collezione, senza nostalgia o conservatorismo, ma anzi con inaspettati accenti sexy: gli chignon tirati sono sempre spettinati, i pantaloni sono banditi, sostituiti da calzamaglie, slingback e tacchi con l'oblò anni Cinquanta. Nota a margine: sono tornati di moda i collant colorati – in stile anni Duemila – e gli occhiali piccoli, che una volta avranno definito ‘da segretaria' e che ora si candidano a prossimo must have delle fashioniste.

Emma Corrin sfila per Miu Miu

Le star alla sfilata Miu Miu a Parigi

Tra le star presenti in prima fila c'erano le it girl Poppy Delavigne e Alexa Chung, l'attrice Jessica Alba con un mini tailleur a quadri bordeaux e la collega Diane Kruger, super chic con trench e slingback. L'elenco delle star è lungo: da Tina Kunakey a Kylie Minogue fino a Thylane Blondeau, nota come la bambina più bella del mondo.