Thylane Blondeau, l’ex bambina più bella del mondo alle sfilate di Parigi con le treccine anni Duemila Tra gli ospiti della sfilata di Miu Miu a Parigi c’era anche Thylane Blondeau, diventata famosa a soli 4 anni e oggi modella.

A cura di Beatrice Manca

Le sfilate parigine sono ufficialmente concluse: l'ultima giornata di Paris Fashion Week però ci ha regalato un ultimo giorno di grande moda, dalla sfilata di Chanel ispirata alle camelie fino alle ‘signorine chic' di Miu Miu. Il parterre dello show di Miuccia Prada era ricco di ospiti, da Poppy Delavigne a Valentina Ferragni, fino all'attrice Jessica Alba. Una però ha attirato l'attenzione: Thylane Blondeau, nota per essere stata "la bambina più bella del mondo". Oggi è cresciuta e ruba la scena con il suo stile!

Thylane Blondeau oggi è una modella

Oggi Thylane Blondeau lavora come modella e fashion influencer: durante la Milano Fashion week ha sfilato per Diesel con un look in denim super sexy. Per lo show di Miu Miu, invece, ha puntato tutto su un look minimal che mixa comodità e glamour. La modella indossava un dolcevita sottile blu notte abbinato a una mini gonna con maxi tasche. Completava l'outfit un cappotto oversize dello stesso colore. Nonostante il freddo di queste giornate a Parigi, Blondeau ha lasciato le gambe nude, seguendo la tendenza dei mocassini abbinati ai calzini.

Thylane Blondeau in Miu Miu

Thylane Blondeau sfoggia le treccine alla Paris Fashion Week

Bocca carnosa, grandi occhi blu e folti capelli castani: oggi Thylane ha 21 anni e conserva il viso d'angelo che le ha regalato la fama internazionale quando aveva solo 4 anni. Alle sfilate ha scelto un make up delicato e naturale per valorizzare il suo incarnato, scaldando gli zigomi con il blush. Ma il dettaglio che farà tendenza è l'acconciatura con i capelli sciolti e mossi sulle spalle e le treccine ‘attaccate' sulla fronte. Il look dal sapore anni Duemila sarà la prossima tendenza capelli dell'estate?