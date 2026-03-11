Alysa Liu alla conquista della moda: dopo le Olimpiadi vola a Parigi per le sfilate

Ricordate Alysa Liu, l'atleta che aveva vinto l'oro nel pattinaggio artistico femminile alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina? Diventata famosa non solo per il suo talento ma anche per i suoi iconici capelli "a strisce", oggi torna a far parlare di lei. Il motivo è molto semplice: a poche settimane dal trionfo olimpico è volata a Parigi per la Fashion Week. Ieri sera ha partecipato alla sfilata di Louis Vuitton, posando nel front-row come una vera e propria diva internazionale.

Il look di Alysa Liu alle sfilate

Ieri sera Louis Vuitton ha presentato la sua collezione Autunno/Inverno 2026-27, chiudendo ufficialmente la Paris Fashion Week. Come da tradizione, il front-row è stato "preso d'assalto" dalle star, da Phoebe Dynevor a Zendaya, fino ad arrivare a Jaden Smith, ma ad attirare tutti i riflettori su di sé è stata un'invitata in particolare: Alysa Liu, la campionessa olimpica statunitense. Per l'occasione ha lasciato nell'armadio gli scintillanti mini dress da pattinatrice, ha preferito puntare sullo stile casual con un look total denim firmato Louis Vuitton. Ha abbinato pantaloni palazzo e giacca sportiva, entrambi in jeans marrone, a t-shirt bianca e anfibi di camoscio raso terra. Non ha rinunciato neppure alla borsetta iconica e logata, trasformandosi in una perfetta "testimonial" della Maison.

Alysa Liu da Louis Vuitton

I campioni olimpici che hanno partecipato alle Fashion Week

Alysa Liu non è l'unica atleta olimpica andata alla conquista della moda dopo le Olimpiadi di Milano Cortina, anzi, sono moltissimi i campioni e le campionesse che hanno partecipato alle recenti Fashion Week. Alla sfilata milanese di Emporio Armani, brand che ha firmato le divise della nazionale italiana, c'erano molti volti noti del mondo dello sport.

Leggi anche Annalisa ormai è una star internazionale: alle sfilate di Parigi in prima fila con il look da diva

Arianna Fontana da Emporio Armani

La pattinatrice Arianna Fontana, le stelle del curling Amos Mosaner e Stefania Constantini, Lisa Vittozzi (oro nell'Inseguimento femminile), i danzatori sul ghiaccio Charlène Guignard e Marco Fabbri, nonché l'argento nella staffetta mista Dorothea Wierer e il bronzo nel pattinaggio sul ghiaccio Matteo Rizzo: tutti hanno reso omaggio alla Maison che li ha vestiti tornando a indossare le divise olimpiche.

Charlène Guignard e Marco Fabbri da Emporio Armani

In precedenza, invece, da Ferragamo era stata Carolina Kostner a incantare i fan in completo gessato e borsa iconica. Insomma, i campioni olimpici non sono più semplici atleti, hanno tutte le carte in regola per diventare divi internazionali.