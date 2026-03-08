Dove si trova la strada più bella del mondo, che riapre al pubblico nel 2026

Esiste una strada che sembra uscita da una fiaba tra montagne, tornanti e cascate: Trollstigen, in Norvegia, è considerata da molti la più bella del mondo ed è pronta a riaprire nel 2026.

Trollstigen, Norvegia

Esistono luoghi che sembrano usciti da una fiaba, tra giardini che fioriscono in primavera, palazzi costruiti a mano, e anche strade che si snodano tra montagne imponenti, attraversano vallate verdi e passano accanto a cascate immense, regalando panorami che sembrano irreali. In Norvegia ce n’è una che più di tutte ha conquistato viaggiatori e fotografi di tutto il mondo, si chiama Trollstigen e da molti viene considerata la strada più bella del mondo. Situata nella regione dei fiordi, nella contea di Møre og Romsdal, questa spettacolare strada di montagna è diventata negli anni una delle attrazioni naturali più iconiche del Paese. Dopo una lunga chiusura per motivi di sicurezza, a maggio 2026 tornerà finalmente accessibile ai visitatori.

I tornanti della strada panoramica Trollstigen

La spettacolare scala dei troll tra le montagne norvegesi

Il nome Trollstigen significa letteralmente "scala dei troll", un riferimento alla mitologia nordica e alle leggende secondo cui queste montagne sarebbero abitate da creature gigantesche. La strada si trova nel comune di Rauma, nella Norvegia occidentale, e fa parte della strada panoramica nazionale che collega la cittadina di Åndalsnes al villaggio di Valldal. Inaugurata il 31 luglio 1936 dal re Haakon VII dopo otto anni di lavori, rappresentò all’epoca un’impresa ingegneristica straordinaria: costruire una strada in un paesaggio così ripido e difficile richiese anni di lavoro e grande determinazione.

La strada panoramica Trollstigen, Norvegia

Il tratto più famoso è quello che risale il versante della montagna con undici tornanti strettissimi, che si snodano lungo un pendio ripido con pendenze fino al 10-12%. La strada fa parte della County Road 63 e arriva fino a circa 850 metri di altitudine, attraversando una valle spettacolare dominata da picchi rocciosi e pareti che sembrano immense. Per via delle condizioni climatiche e delle abbondanti nevicate che ci sono ogni anno, il percorso è generalmente aperto solo da metà maggio a ottobre.

Perché è rimasta chiusa e quando riaprirà

Negli ultimi anni però la celebre strada norvegese è rimasta chiusa più a lungo del solito. Nel 2024 e nel 2025 il tratto più famoso di Trollstigen è stato infatti interdetto al traffico a causa del rischio di caduta massi lungo alcune pareti rocciose che affiancano la strada. Le autorità locali hanno deciso di avviare un importante intervento di messa in sicurezza, con lavori di monitoraggio delle pareti e installazione di nuove protezioni contro le frane. L’obiettivo è rendere nuovamente percorribile in sicurezza uno dei percorsi panoramici più famosi d’Europa e secondo i piani delle autorità della contea di Møre og Romsdal, la riapertura completa della strada è prevista per maggio 2026, quando turisti e appassionati di viaggi on the road potranno tornare a percorrere i suoi tornanti spettacolari.

Trollstigen, Norvegia

Un road trip tra cascate, vallate e città

Chi percorre Trollstigen solitamente non si limita a guidare lungo una strada panoramica, ma attraversa uno dei paesaggi naturali più suggestivi della Norvegia, facendo spesso un vero e proprio road trip immerso nella natura. Uno dei punti più spettacolari è la cascata Stigfossen, che precipita per oltre 300 metri lungo il lato della montagna accanto ai tornanti della strada.

La cascata Stigfossen che affianca la strada

Ma l’intera area è ricca di cascate e paesaggi naturali spettacolari. Nei dintorni, infatti, si trovano altre cascate imponenti come Mongefossen, tra le più alte della Norvegia, e Trollfossen, immerse nella verde valle di Romsdalen. La base ideale per esplorare la zona è la cittadina di Åndalsnes, considerata la porta d’accesso alle Alpi di Romsdal, mentre poco più a sud si trova Geiranger, affacciata sul celebre fiordo patrimonio UNESCO.