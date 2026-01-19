In Italia l'”ottava meraviglia del mondo”: la Strada della Forra, il percorso panoramico che sembra un canyon

La Strada della Forra, Tremosine

Winston Churchill l’aveva definita l’ottava meraviglia del mondo e a buon titolo: la Strada della Forra, che collega Pieve di Tremosine con la statale Gardesana, è uno dei percorsi panoramici più belli del mondo. Costruita tra il 1913 e il 1918, la strada si snoda per 6 chilometri offrendo scorci, viste incredibili sul Lago di Garda con ponti, gallerie strette e pareti rocciose altissime. Oltre ad aver stupito Churchill, questo percorso attrae ogni anno migliaia di turisti che lo percorrono in moto o in bici, oltre che registi internazionali: alcune scene adrenaliniche di James Bond- 007 – Quantum of Solace sono state girate proprio qui. Oggi la strada ha subito un’interruzione a causa di piccole frane verificatesi nel 2023, ma la sua storia e il suo percorso rimangono tra i più affascinanti d’Italia e del mondo.

Scorcio naturale della Strada della Forra

Dove si trova l'ottava meraviglia del mondo, il percorso panoramico amato da Churchill

La Strada della Forra è un percorso panoramico che si trova nel comune di Tremosine sul Garda, in Lombardia. Lunga circa 6 chilometri, collega il paese di Pieve di Tremosine con la statale Gardesana, snodandosi all'interno dell'orrido scavato dal torrente Brasa, che, con le alte mura di roccia, assomiglia ai grandi canyon americani. Il nome Strada della Forra deriva dalla sua conformazione caratteristica: Forra, infatti, è un termine geografico che indica una gola profonda e stretta, scavata dall'azione erosiva di un corso d'acqua, in questo caso appunto il torrente Brasa. La strada offre scorci e viste davvero mozzafiato, tra il lungolago che l’accompagna e il piccolo paese di Pieve di Tremosine che è stato inserito tra i borghi più belli d’Italia. Uno dei più famosi è sicuramente quello del belvedere, situato nei pressi del ponte che attraversa la forra.

Un tratto della Strada della Forra

La storia della Strada della Forra, dagli albori fino alle scene di James Bond

Il percorso fu ideato e creato tra il 1913 e il 1918 dall'ingegnere di Tremosine Arturo Cozzaglio, il cui ingegno era già conosciuto per altre opere geologiche. L’obbiettivo era semplice ma allo stesso rivoluzionario per gli abitanti di Tremosine: rimediare a secoli di isolamento e aprire una nuova strada di comunicazione che permettesse di raggiungere il porto e le altre città in modo più comodo e pratico. Dopo circa 4 anni di lavori, sostenuti da comune, stato e provincia, la Strada della Forra fu pronta e iniziò ad attirare numerosi turisti, fino ad arrivare ad oggi, quando è diventata set cinematografico per alcune scene di James Bond- 007 – Quantum of Solace. Nel film James Bond, Daniel Craig, gira alcune delle scene più avventurose e adrenaliniche tra le città di Gargnano, Campione, Tremosine, Limone del Garda, Riva del Garda, Torbole e Malcesine.

Tra le rocce della Strada della Forra

Come e quando percorrere la Strada della Forra

È possibile percorrere la strada in moto, bici o auto, anche se la gente del luogo consiglia di muoversi principalmente in moto, dato che le strade sono abbastanza strette per le auto e pericolose per le bici. La strada è tendenzialmente sempre aperta al pubblico, a meno che non siano in corso lavori di restauro, manutenzione o non si verifichino delle frane, come quella avvenuta nel 2023 che ha bloccato parte del percorso, in particolare dal chilometro 0 al chilometro 3. Ad oggi, previa prenotazione sul Proloco di Tremosine, si può partecipare a delle escursioni organizzate di solito il giovedì e la domenica anche nella parte chiusa dal chilometro 0 al chilometro 3.