Greenway di Como, il percorso primaverile immerso nel verde che attraversa borghi, ville e giardini fioriti

Il Greenway del Lago di Como è percorso panoramico che attraversa sette borghi tra lungolago, vicoli in pietra e ville storiche, palazzi barocchi e giardini affacciati sull’acqua.

La Greenway del Lago di Como

Passeggiare nel verde in primavera è davvero un modo per allontanare lo stress e riconnettersi con la natura, oltre che un toccasana sia per la mentre che per il corpo. L'Italia è costellata di tantissimi percorsi e sentieri, ma uno in particolare spicca tra gli altri in primavera: il Greenway del Lago di Como. Questo suggestivo percorso naturale è percorribile a piedi ed è lungo circa 11 chilometri: collega in circa 3-4 ore di camminata Colonno a Griante, attraversando diversi piccoli borghi, ville storiche, giardini fioriti e panorami incredibili.

Greenway del Lago di Como, segnaletica

Le tappe del percorso

La Greenway del Lago di Como si sviluppa per circa dieci chilometri lungo la sponda occidentale del lago, attraversando sette borghi che conservano un’identità distinta. Il punto di partenza è Colonno, un piccolo nucleo di case in pietra strette tra montagna e lago, dove la passeggiata si inoltra subito tra vicoli acciottolati e scalinate che regalano scorci sull’acqua. Da qui si raggiunge Sala Comacina, affacciata di fronte all’Isola Comacina, con un tratto più aperto e panoramico che costeggia il lago e permette di camminare quasi a filo d’acqua. Si entra poi a Ossuccio, dove il percorso alterna lungolago e passaggi interni tra antiche centri storici, muretti e piccole piazzette.

Comacina

È uno dei tratti più suggestivi, anche per la vista sull’isola e sul Sacro Monte che sale alle spalle del paese. Proseguendo si arriva a Lenno, con il suo golfo ampio e mozzafiato, uno dei punti più fotografati del centro lago. Qui la Greenway si fa più pianeggiante, e invita a godere del panorama. Il cammino continua a Mezzegra, in un tratto più tranquillo e residenziale, dove si attraversano giardini, ville storiche e brevi salite che si aprono su terrazze naturali. Si entra quindi a Tremezzo, con una passeggiata elegante che affaccia direttamente sul lago e offre una vista frontale su Bellagio. L’ultima tappa è Griante, di fronte al promontorio che divide i due rami del lago, dove il percorso si chiude tra ville storiche e giardini affacciati sull’acqua. L’intero tracciato è ben segnalato, percorribile in entrambe le direzioni e adatto anche a chi non è allenato e alle famiglie.

Vista su Lenno, il suo Lago di Como e la Greenway

Le principali attrazioni del percorso

Oltre ai panorami, la Greenway è un itinerario dentro la storia del lago. A Ossuccio si incontra la Chiesa di San Giacomo, edificio romanico affacciato direttamente sull’acqua, con il campanile che si riflette nel lago e una posizione che la rende uno dei simboli del percorso. Alle spalle del borgo si sviluppa il Sacro Monte, patrimonio UNESCO dal 2003, mente a Lenno si trova una delle dimore più celebri del lago, la Villa del Balbianello, costruita su un promontorio che si affaccia nell’acqua. I suoi giardini terrazzati e la loggia panoramica l’hanno resa negli anni una delle location più riconoscibili anche al cinema, qui hanno ad esempio girato Star Wars.

Villa del Balbianello a Lenno sul Lago di Como

Poco distante, lungo la stessa sponda, si incontra la monumentale Villa Monastero, nata dalla trasformazione di un antico monastero femminile e famosa per il giardino botanico che si estende per oltre un chilometro affacciato sul lago. Il percorso tocca anche residenze meno note ma significative per comprendere la storia locale, come Palazzo Brentano, esempio di architettura barocca con facciate affrescate, e Palazzo Rosati, che conserva elementi decorativi legati alla tradizione nobiliare del territorio. Camminando si incontrano inoltre piccoli oratori, porticati e cortili interni che raccontano la vita quotidiana dei borghi del lago, offrendo un’alternanza continua tra natura, arte e cultura.