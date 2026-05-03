Riparte il treno delle Fortezze 2026, con 10 euro un viaggio tra i luoghi che hanno ispirato Leonardo da Vinci

Se l’idea è quella di fare qualcosa di diverso dal solito, che sia in famiglia, con amici o anche in solitaria, c’è un’esperienza che unisce slow travel, storia e paesaggi sorprendenti. Dal 10 maggio torna il Treno delle Fortezze, uno dei percorsi più suggestivi e originali tra i treni storici italiani, capace di attraversare il Friuli Venezia Giulia seguendo un itinerario che intreccia natura e memoria. Non è solo un viaggio su carrozze d’epoca, è un percorso che si muove tra luoghi che raccontano secoli di difesa e ingegno. Il tragitto passa vicino a capolavori come il castello di Gorizia e la città fortificata di Palmanova, e attraversa territori che avrebbero stimolato anche l’ingegno di Leonardo da Vinci.

Un percorso tra fortezze, ingegneria e storia

Il viaggio del Treno delle Fortezze non si limita a collegare località, ma costruisce una vera e propria narrazione attraverso alcuni dei luoghi più significativi del Friuli Venezia Giulia, dove storia militare e paesaggio si intrecciano in modo continuo. Il treno raggiunge la Gorizia, porta d’ingresso a un territorio di confine che per secoli ha rappresentato un punto strategico tra Europa centrale e mondo maritmo. Da qui si apre la visita al Castello di Gorizia, antico presidio difensivo della città, che domina il centro storico e conserva ancora oggi la struttura stratificata delle diverse epoche che lo hanno accompagnato. È proprio in questo contesto che entra in scena la figura di Edmond Halley, astronomo noto per la scoperta della celebre cometa che porta il suo nome ma conosciuto anche a Gorizia, dove contribuì al rafforzamento delle fortificazioni progettando il nuovo Bastione e intervenendo sulle difese rivolte verso Castagnevizza.

Castello di Gorizia

Il percorso prosegue poi verso la Fortezza di Gradisca d’Isonzo, seconda grande tappa del viaggio, raggiunta nel pomeriggio dopo l’arrivo a Redipuglia. Qui il paesaggio cambia ma resta centrale il tema della difesa del confine: la fortezza di Gradisca, affacciata sull’Isonzo, rappresenta uno dei presidi più importanti del sistema difensivo veneziano, progettato per controllare i movimenti lungo la pianura. Nel 1500, Leonardo da Vinci fu inviato a Gradisca d'Isonzo dal Senato veneto come ingegnere militare per progettare difese contro l'invasione turca e qui vi progettò quindi una grandissima diga, che però non venne mai realizzata. Infine, il riferimento a Giulio Savorgnan e alla città stellata di Palmanova non si traduce in una fermata fisica del treno, ma viene integrato nel percorso narrativo multimediale La Meccanica delle Fortezze, che collega idealmente le diverse opere difensive del territorio. Palmanova, con la sua pianta geometrica perfettamente simmetrica, rappresenta infatti uno degli esempi più compiuti di città-fortezza progettata in epoca veneziana, pensata come macchina difensiva totale.

La città fortificata di Palmanova

Le tappe, gli orari e i costi

Il Treno delle Fortezze attraversa il Friuli Venezia Giulia da ovest a est lungo una linea ben definita. La partenza è da Sacile alle 9:35, con fermate a Pordenone (9:49), Casarsa della Delizia (10:04), Codroipo (10:15), Udine (10:37) e Gorizia alle 11h10. L’arrivo a Sacrario di Redipuglia è previsto alle 17h45, dopo una giornata costruita anche per consentire soste e visite e momenti per conoscere la storia e godere del paesaggio circostante. I biglietti sono acquistabili sul sito di Fondazione FS Italiane e tramite i canali di Trenitalia, per gli adulti costano circa 10 euro a tratta piena, per i bambini 5 euro. Se si vuole invece acquistare la tratta semplice il prezzo è ancora più contenuto, 5 euro per adulti e 2,50 euro per i bambini.