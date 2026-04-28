I migliori treni per raggiungere il mare in tutta Italia: dalla Liguria fino al Cilento, le tratte a partire da 6 euro

Tra la guerra in Iran e la crisi del cherosene, il 2026 è sicuramente l’anno del treno e dei viaggi in Italia. Le coste, le città di mare e d’arte da esplorare certo non mancano e le ferrovie italiane offrono diversi collegamenti convenienti: da i treni del Mare fino alla Cilento Line, passando per l’Intercity calabrese, ecco quali sono le migliori tratte in treno per andare al mare.

Tra voli cancellati, tratte chiuse e conflitti internazionali, molti italiani si guardano bene dal prenotare le vacanze estive 2026 all'estero. Tuttavia, nonostante la crisi energetica a cui anche la nostra penisola deve far fronte, gli stabilimenti balneari rimangono forti e la maggior parte di loro ha già aperto in quasi tutta Italia. Per passare quindi un weekend all'insegna del relax, tra ombrelloni, crema solare e materassini che galleggiano in acqua, abbiamo selezionato le migliori (oltre che economiche) tratte in treno da nord a sud che collegano le città al mare. Dai treni del mare che attraversano la Lombardia e la Liguria, passando per quelli che esplorano la Maremma e fino ai treni del Cilento, ecco come spostarsi tra questa primavera e quest'estate per godersi il mare e il sole spendendo solo pochi euro.

Chioggia Line

La Chioggia Line è un esempio molto interessante di come una ferrovia possa tornare utile grazie al turismo estivo. Attiva nei fine settimana estivi a partire dal 5 luglio, collega infatti Verona a Chioggia attraversando zone di pianura poco frequentate dai turisti, come Isola della Scala, Legnago, Rovigo e Adria. In questo modo ridà valore a una linea ferroviaria che era rimasta inutilizzata per mesi. Il costo è pensato per essere conveniente: circa 14 euro per tutto il viaggio, con incluso anche il bus gratuito per le spiagge di Sottomarina. Per chi percorre tratte più brevi, come Rovigo-Chioggia, il prezzo scende intorno ai 6,50 euro. Ma non si tratta solo di un treno per andare al mare: una volta arrivati, si trovano autobus e percorsi ciclabili che portano verso il Delta del Po, permettendo di esplorare un territorio naturale e lagunare meno affollato rispetto alle località balneari più famose.

Chioggia

Treni del mare Lombardia e Liguria

I Treni del Mare sono oggi uno dei sistemi più organizzati per raggiungere il mare durante l’estate, oltre che il programma con più opzioni. Collegano città come Milano, Bergamo, Como e Saronno con tutta la costa ligure, da La Spezia fino a Ventimiglia. Nei weekend possono arrivare fino a dieci corse al giorno (5 andata e 5 al ritorno), rendendo il servizio molto frequente, quasi come una linea urbana che porta direttamente al mare. I prezzi restano accessibili, tra i 15 e i 25 euro a tratta, spesso già più convenienti rispetto ai costi di parcheggio nelle località liguri.

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Santa Margherita Ligure

Maremma Link

Il Maremma Link permette di fare un viaggio collegando direttamente le città fino alla spiaggia. Si arriva, infatti, in treno a Grosseto e da lì si prosegue in autobus verso località come Marina di Grosseto, Principina a Mare e Castiglione della Pescaia. Il costo del bus è davvero basso, tra i 2,90 e i 3,90 euro, da aggiungere al biglietto del treno, che varia a seconda della città di partenza, ma che si aggira attorno ai 35 euro. Questo sistema permette di raggiungere zone immerse nella natura, tra pinete, riserve e borghi storici, senza bisogno dell’auto o di moto: si tratta anche di un modo sicuramente più sostenibile di vivere le vacanze estive.

Castiglione della Pescaia

Trabocchi Line

La Trabocchi Line percorre circa 60 chilometri lungo la costa adriatica, tra Pescara e Termoli, passando per località come Ortona, Fossacesia e Vasto. I costi partono da circa 3,10 euro per tratte brevi, come ad esempio da Pescara a S.Vito, fino a circa 7 euro per tratte più lunghe, ma ciò che rende speciale la Trabocchi Line sono i suoi servizi: ogni treno può trasportare fino a 64 biciclette durante il periodo estivo e questa è l’occasione perfetta che permette di combinare il viaggio in treno con quello in bici lungo la ciclovia dei Trabocchi. L’esperienza diventa così davvero immersiva, fatta di soste tra calette, trabocchi e piste ciclabili, piuttosto che di un semplice spostamento da un punto all’altro.

Costa dei Trabocchi, Abruzzo

Cilento Line

La Cilento Line collega Napoli al Cilento, passando per tappe importanti come Salerno, Paestum e Sapri. È un percorso che unisce mare e cultura, dalle spiagge del Parco Nazionale del Cilento ai siti archeologici di Paestum. Se i prezzi dei treni variano a seconda della tratta regionale scelta, quelli del Cilento Link (il collegamento bus integrato con i treni Trenitalia) partono da 1,40 euro per tratte brevi, come da Ascea a Velia, fino a 3,10 euro per destinazioni come Acciaroli o Marina di Camerota da Pisciottama. Il vero vantaggio è la presenza di molte fermate lungo il tragitto, che permettono di scegliere diverse destinazioni senza cambiare mezzo e di godersi uno dei panorami più belli d’Italia, quello della costiera amalfitana.

Paestum

Intercity per la costa calabrese

I collegamenti Intercity verso la Calabria non sono pensati per una gita veloce, ma per viaggi più lunghi, per esplorare e ammirare le due coste, quella Tirrenica e quella Ionica. Collegano il Centro e il Nord con città come Diamante, Scalea, Lamezia Terme, Tropea, Soverato, Siderno e Reggio Calabria, tramite almeno 4 opzioni intercity e 2 opzioni Intercity notte. I prezzi cambiano in base alla prenotazione, ma acquistando in anticipo si possono trovare soluzioni abbastanza economiche a partire anche da 39 euro da Milano, spesso paragonabili all’aereo.