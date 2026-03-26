Weekend di primavera in Italia a meno di 150 euro: borghi, mare e città d’arte

Cagliari

La primavera è il momento in cui viaggiare in Italia torna a essere sotto diversi aspetti più accessibile: le giornate si allungano, le temperature diventano ideali per camminare e visitare senza fretta e, soprattutto, i prezzi restano ancora lontani dai picchi estivi. È la stagione perfetta per concedersi un weekend fuori porta senza organizzazioni complesse e senza sforare il budget, visto il caro prezzi recente per la guerra in Iran. Abbiamo provato allora a selezionare sei mete in Italia dove passare un weekend primaverile, ad esempio quello del 18 e 19 aprile, restando sotto i 150 euro a persona ed è ancora assolutamente possibile, includendo viaggio, una notte fuori e i pasti principali. Dalle colline del Nord fino al mare del Sud, passando per borghi sospesi e città d’arte meno frequentate, ecco sei mete che funzionano davvero per una fuga primaverile breve ed economica.

La quiete di Cella Monte

Nel cuore del Monferrato, patrimonio UNESCO, Cella Monte è uno di quei borghi che sembrano costruiti apposta per rallentare. È considerato uno dei borghi più belli d'Italia per l'architettura in pietra da cantoni, le cantine sotterranee scavate nel tufo anch’esse patrimonio UNESCO (chiamate Infernot) e il silenzio delle colline che creano un’atmosfera surreale. È una meta perfetta per chi cerca un fine settimana lontano dalle città, fatto di passeggiate e degustazioni senza fretta. Dal punto di vista economico, è una delle opzioni più facili da gestire. Partendo da Milano si resta intorno ai 20 o 30 euro tra treno e spostamenti locali, oppure anche meno dividendo un’auto. Gli alloggi nei dintorni, tra agriturismi e B&B, partono da circa 40-50 euro a notte a persona. Considerando un paio di pasti semplici ma di qualità, il totale del weekend si mantiene tra i 120 e i 140 euro, con un rapporto qualità ed esperienza molto alto.

Vigneti nella regione del Monferrato

Chioggia, la piccola Venezia

Chioggia riesce a offrire gran parte del fascino veneziano senza i costi e la pressione turistica. I canali, i ponti e le facciate colorate raccontano una città viva, ancora legata alla pesca e alla quotidianità locale. In primavera si cammina senza folla, si trova posto nei ristoranti senza prenotare con giorni di anticipo e si può arrivare fino alla spiaggia per il primo bagno in mare. Anche qui il budget resta contenuto: da Milano si arriva con circa 30-40 euro, combinando treno e autobus, mentre da Roma si può restare sotto i 70 euro prenotando in anticipo. I soggiorni partono da circa 50 euro a notte a persona (ma si trovano anche a meno), arrivando a un weekend completo che si chiude realisticamente tra i 130 e i 150 euro, con il vantaggio di avere mare e cittadina insieme.

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Chioggia

Il borgo che scompare, l’incanto di Civita di Bagnoregio

Civita di Bagnoregio è una delle immagini più iconiche d’Italia: il lungo ponte che la collega al resto del mondo, la posizione isolata sulla collina e il paesaggio dei calanchi intorno la rendono un luogo davvero surreale. In primavera, con meno visitatori rispetto all’estate, l’esperienza cambia completamente e diventa molto più intima. Dal punto di vista dei costi, è una meta strategica soprattutto per chi parte da Roma. Con meno di 20 euro si copre il viaggio tra treno e bus fino a Bagnoregio, mentre gli alloggi nella zona restano intorno ai 65 euro a notte. L’ingresso al borgo ha un costo contenuto e anche i ristoranti sono accessibili se si evita l’alta stagione. In totale si riesce a restare tra i 120 e i 140 euro, con un’esperienza che è davvero incredibile.

Civita di Bagnoregio vista dall’alto

Il ritmo lento di Perugia

Perugia è una città d’arte che riesce ancora a sfuggire al turismo di massa. Il centro storico è un intreccio di scale, archi e piazze che si aprono all’improvviso su panorami ampi, mentre l’atmosfera universitaria la rende viva anche fuori stagione. In primavera è il momento ideale per visitarla, tra eventi culturali, giornate luminose e temperature perfette per muoversi a piedi. Anche qui i costi sono uno dei punti di forza: da Roma si arriva con circa 20 o 25 euro, mentre da Napoli tra i 40 e i 50 euro. I B&B e le piccole strutture permettono di dormire con circa 50 euro a notte e mangiare in città è ancora abbordabile, soprattutto fuori dalle vie più centrali. Il totale del weekend resta tra i 130 e i 140 euro, rendendola una delle mete più equilibrate tra qualità artistica e spesa.

Perugia

Tra mare e natura, alla scoperta di Maratea

Maratea è una delle destinazioni più sorprendenti del Sud Italia per un weekend primaverile. Le sue spiagge, ancora abbastanza vuote in questa stagione, sono in perfetto contrasto con un entroterra verde e un centro storico fatto di vicoli e scorci sul mare. Il grande Cristo Redentore che domina la costa aggiunge un elemento spettacolare, soprattutto al tramonto. Dal punto di vista economico, è una delle mete migliori per chi parte dal Sud: da Napoli si resta sui 40 euro andata e ritorno, mentre da Roma si sale a circa 50 euro. Gli alloggi si aggirano attorno ai 50 euro a notte in media e il costo complessivo si aggira tra i 120 e i 150 euro, quindi un viaggio in un luogo autentico a un prezzo ancora fattibile.

Maratea e Cristo Redentore

Sardegna fuori stagione: un weekend a Cagliari

Cagliari in primavera ribalta completamente l’idea di Sardegna costosa. La città è vivace ma non affollata, il quartiere di Castello si visita con calma e la spiaggia del Poetto è già godibile nelle giornate più calde: è una destinazione che unisce mare e dimensione urbana senza i prezzi estivi. Prenotando con anticipo, da Milano e Roma si trovano andate e ritorni tra i 30 e i 70 euro, mentre da Napoli spesso si resta sotto i 60; mentre gli alloggi partono da 50 o 60 euro a notte. Il totale del weekend può rimanere tra i 130 e i 150 euro, rendendola una delle opzioni più interessanti per un’isola low cost.