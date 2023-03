Abiti “storti”, vestiti strappati e fiocchi: le tendenze moda dalle sfilate Autunno/Inverno 23-24 di Parigi Dai maxi fiocchi ai look in total denim o pelle, dai montoni ai cappotti con sciarpe incorporate, passando per vestiti “storti” e completi in gessato o Principe di Galles, ecco tutte le tendenze moda donna per l’Autunno/Inverno 2023-2024 viste sulle passerelle di Parigi.

A cura di Marco Casola

Givenchy

Con la fine della Settimana della Moda di Parigi si conclude il fashion month, che parte a febbraio con le sfilate di New York, Londra e Milano. Sulle passerelle della Paris Fashion Week hanno sfilato le collezioni donna per l'Autunno/Inverno 2023-2024 di grandi Maison francesi, come Dior, Givenchy, Santi Laurent, Chanel e Balmain, e case di moda internazionali, tra cui Stella McCartney, Valentino, Alexander McQueen e Acne Studios. Dopo le tendenze viste sulle passerelle di New York, e quelle di Milano, dove hanno spopolato colori accesi, look metallici e outfit in denim, è giunto il momento di osservare e analizzare i trend per il prossimo inverno che hanno sfilato a Parigi.

Come sulle passerelle di New York, anche a Parigi sono diversi i designer che propongono in passerella fiocchi maxi e mini e look con stripes colorate o in bianco e nero. Alla Paris Fashion Week spopolano poi i look in total denim o in total pelle e quelli con abiti e accessori matelassé. Tornano di moda i capospalla furry, come il montone, e fantasie o stampe classiche rubate al guardaroba maschile, come il gessato e il Principe di Galles. Tra le novità ci sono gli abiti decorati con sfumature e print delavé, gli abiti "storti" o drappeggiati e i look stressed con buchi, strappi e tagli a vivo.

Fiocchi

I fiocchi, in versione maxi o mini, hanno già spopolato sulle passerelle newyorchesi. Anche a Parigi nastri e fiocchi, cuciti e intrecciati su abiti da sera, colli di camicie e altri accessori, sono un must. Da Valentino sfilano mini dress effetto rete interamente realizzati con fiocchi, mentre maxi fiocchi spuntano sugli abiti in seta di Balmain e Giambattista Valli o sulle camicie di Vivienne Westwood e Saint Laurent. Loewe e Roger Vivier, scelgono invece i fiocchi per impreziosire pump e décolleté.

Valentino

Total leather

Trench e chiodi in pelle sono sempre un must per l'autunno, il nuovo trend con capi in leather prevede però il total look con pantaloni, gonne, top, bluse e bustini in pelle nera. La tendenza è protagonista sulla passerella di Alexander McQueen, dove sfilano completi con corsetti in pelle abbinati a pantaloni a zampa dello stesso materiale. Sono invece oversize le proporzioni dei look in pelle black di Loewe, con bluse a collo alto e pantaloni extra large. Chiodi, blazer e trench in pelle, da abbinare a pencil skirt, tute e cuissardes, sono apparsi sulle passerelle di Isabel Marant, Balenciaga, Acne Studios e Chloé.

Alexander McQueen

Gessato

L'inverno 2023-2024 sarà la stagione delle fantasie classiche, solitamente utilizzate per completi e suit maschili, come il gessato. La fantasia a righe bianche sottili su fondo grigio o blu non viene usata solo per blazer e tailleur pantaloni, come avviene nei look Balenciaga, Zimmermann e Saint Laurent, ma anche per abiti asimmetrici che mimano le forme di un completo formale, che hanno sfilato da Alexander McQueen, o per mini dress a trapezio, apparsi nella nuova collezione di Louis Vuitton.

Saint Laurent

Strappi

Abiti che sembrano stracciati, gonne dall'orlo non finito, top e shirt in tessuto "stressed" o con tagli a vivo sfilano a Parigi sulle passerelle Autunno/Inverno 23-24. Nella collezione di Acne Studios sono diversi i completi e gli abiti con inserti, tagli e orli sfrangiati che danno l'idea dello strappo. Chloé propone tubini in maglia che sembrano scuciti, mentre da Coperni e Stella McCartney sfilano gonne e top "tagliati male" o con originali asimmetrie.

Acne Studios

Righe

Oltre alle classiche righe delle fantasie gessate, e a quelle minimal e sottili, sulle passerelle francesi spopolano maxi stripes dalle forme giganti e dai colori decisi. Valentino sceglie grosse strisce in rosso e nero, orizzontali oppure oblique, per pullover che si indossano come mini abiti o per maxi coat dalle linee scultoree. Sono grosse e colorate le strisce dei completi in pelle di Chloé o di quelli in lana di Chanel. A.P.C sceglie, infine, righe diagonali per camicie da indossare con i jeans.

Chloé

Total denim

Ormai il denim, da indossare in total look, è una delle tendenze più forti e continua a essere di moda. Anche il prossimo Autunno/Inverno 23-24 spopoleranno i look total denim, con jeans da abbinare a camicie, bluse e giacche, realizzate nello stesso identico tessuto. Il denim diventa couture sulla passerella di Schiaparelli, nei completi con profili e bottoni dorati dai pantaloni a vita altissima e nei look con grossi fiocchi di Balmain. Più casual i completi in total denim apparsi sulle passerelle di Stella McCartney, A.P.C. e Zimmermann, oversize quelli di Balenciaga e total white quelli di Giambattista Valli.

Schiaparelli

Cappotto sciarpa

Il prossimo inverno le sciarpe non saranno un accessorio staccato e complementar, saranno incorporate in cappotti e capospalla. I cappotti in lana e i trench invernali di Hermes, Givenchy e Acne Studios, ad esempio, hanno grosse stole e colli a scialle che diventano maxi sciarpe. Dior propone bomber tartan con sciarpe coordinate che sembrano diventare un tutt'uno con il capospalla mentre, sulla passerella di Saint Laurent, i look sono completati con grossi scialli che coprono quasi completamente cappotti e giacche in pelle.

Hermes

Sfumature

Nuance sfumate, che ricordano il tie dye o assomigliano a nuvole di colore stampate sul tessuto, sfilano a Parigi nei look invernali. Vivienne Westwood, Gabriele Colangelo e Loewe propongono in passerella tubini e mini dress con colori delavé o macchie che sembrano fumo colorato. Acne Studios e Rick Owens scelgono sfumature di colore più scure per piumini e abiti o per completi dalle linee pulite ed essenziali.

Loewe

Principe di Galles

Oltre al gessato, il Principe di Galles, la fantasia realizzata con righe incrociate che formano micro e macro quadretti, è una delle più trendy per la stagione fredda. Il classico disegno caratteristico del menswear, solitamente utilizzato per realizzare blazer e cappotti in lana, viene scelto anche per creare mini abiti dalle spalle sottili con gonne a pieghe, come i modelli di Louis Vuitton, o per tailleur con giacche clessidra e gonne a portafoglio, griffati Stella McCartney.

Louis Vuitton

Montone

Le giacche in montone o shearling, in versione bomber o giacca corta, continuano a essere di moda per l'inverno. Nella prossima stagione fredda spopoleranno, però, i montoni in versione cappotto, lunghi fino ai piedi. Il trend sulle passerelle di Parigi appare nelle collezioni di Chloé, Saint Laurent, Lanvin e Isabel Marant.

Givenchy

Abiti storti e drappeggiati

Gli abiti per il prossimo inverno? Sono "storti", contorti e asimmetrici. In passerella sono moltissimi i tubini e gli abiti dai cut inconsueti, con gonne e spalle asimmetriche o con drappeggi che danno l'impressione che l'abito sia storto, modificato, avvolto su se stesso. Coperni, ad esempio, propone semplici tubini neri che, con l'utilizzo di spille e inserti metallici assumono forme più movimentate. I bottoni cuciti in modo asimmetrico creano twist originali sui cappotti e sulle giacche di Givenchy, mentre Acne Studios e Vivienne Westwood propongono gonne "storte" dai drappeggi volumetrici. Scultorei anche i bustini twist di Balmain e i maxi pull indossati come abiti di Loewe.

Coperni

Matelassé

Il matelassé, ovvero il tessuto con impunture cucite sulla stoffa che danno un effetto doppio e soffice ai capi, viene solitamente utilizzato per borse e accessori. Il prossimo inverno il matelassé è di moda anche su giacche, cappotti, abiti e gonne. Chanel e Schiaparelli fanno sfilare pantaloni palazzo, gonne a campana e giacche crop in satin o velluto matelassé, mentre Balmain e Stella McCartney estremizzano la tendenza proponendo total look trapuntati, dove ogni capo è realizzato in tessuto o pelle matelassé.