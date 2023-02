New York Fashion Week: le tendenze dalle passerelle Autunno/Inverno 2023-2024 Dalla silhouette a clessidra agli abiti monospalla, passando per tessuti tagliati o drappeggiati, completi con pantaloni ricoperti di paillettes e look con maxi righe o fiocchi tridimensionali, ecco tutte le tendenze Autunno/Inverno 2023-2024 dalle passerelle della New York Fashion Week.

A cura di Marco Casola

Irina Shayk e Emily Ratajkowski nel backstage di Tory Burch

Le sfilate di New York aprono il fashion month, in cui vengono presentate le collezioni donna per l'Autunno/Inverno 2023-2024. Dopo la capitale della moda americana sarà il turno di Londra, Milano e Parigi. Osservando le collezioni degli stilisti americani, come Carolina Herrera, Thom Browne, Michael Kors, Tory Burch, Proenza Schouler e Jason Wu, è possibile individuare le prime tendenze per la prossima stagione fredda.

Come sempre, quelle di New York, sono le passerelle più originali e avant garde, quelle su cui sfilano i look più audaci, vistosi e originali. Via dunque con abiti che sembrano sculture, decori tridimensionali, outfit luccicanti e tagli inconsueti. Dai maxi fiocchi alle righe oversize, passando per completi sparkling, giacche dalla linea a clessidra e vestiti monospalla, ecco tutte le tendenze per l'Autunno/Inverno 23-24 della New York Fashion Week.

Take a bow: i fiocchi sono tridimensionali

Dite addio a micro fiocchi, ora sono di moda quelli maxi. Sulle scollature degli abiti da sera a tubino di Pamella Roland spuntano maxi fiocchi in satin tono su tono; più morbidi e meno strutturati, invece, i fiocchi in velluto scelti da Badgley Mischka per impreziosire mini dress e abiti da sera. Thom Brown, con la sua collezione dedicata al libro Il piccolo principe, estremizza il trend applicando enormi fiocchi in tessuto gessato e con bottoni su look fatti a strati.

Thom Browne

Sparkling: il tailleur pantaloni è brillante

Opulenza, luccichio e decori preziosi spopolano alla New York Fashion Week su abiti che sembrano gioielli da indossare. La novità sono però i tailleur pantaloni in versione sparkling. Paillettes, cristalli e decori a specchio non sono utilizzati più solo per abiti da sera e vestiti con gonne e spacchi. I look più trendy per l'Autunno/Inverno 2023-2024 sono quelli con tailleur e completi con pantaloni interamente ricoperti di decori lucenti, come quelli proposti sulle passerelle di Badgley Mischka, Pamella Roland e Chiara Boni.

Badgley Mischka

Stripes oversize: le righe sono maxi

Sulle passerelle di New York tutto è maxi e oversize, anche le righe, che per l'Autunno/Inverno 23-24 diventano extra large. Questa fantasia, che solitamente spopola in estate e nei look casual, viene scelta dagli stilisti americani per decorare abiti da sera, come i modelli di Carolina Herrera, con maxi stripes in bianco e nero o a colori, o come i long dress di Naeem Khan e LaQuan Smith, dove le stripes sono lucenti grazie a tessuti glitter o di paillettes.

Carolina Herrera

Come onde: il tubino è drappeggiato

Sembrano onde del mare o dune del deserto i drappeggi che appaiono su tubini aderenti o su morbidi abiti strapless per l'Autunno/Inverno 23-24. Già da diverse stagioni i drappeggi spopolano su abiti senza fantasia, impreziositi solo dai disegni che crea il tessuto. Seguono la tendenza per il prossimo inverno Altuzarra, che disegna tubini color ocra, dove il tessuto arricciato viene proposto non solo su corpetto e gonna ma anche sulle maniche. Da Chiara Boni le increspature impreziosiscono abiti stretch in candido bianco, mentre Jason Wu sceglie drappeggi per gli abiti da sera gold che lasciano le spalle nude.

Altuzarra

Occhi al punto vita: la silhouette è a clessidra

La silhouette a clessidra torna di moda. A New York sfilano giacche, top e abiti strutturati che si stringono in vita per allargarsi su fianchi e spalle e che ricordano i primi modelli di Dior o Balenciaga. Linee simile appaiono in moltissimi look della nuova collezione di Tory Burch, stilista che propone cappotti, abiti e completi con top a clessidra dalla silhouette sinuosa. Jason Wu fa sfilare "giacche clessidra" nei toni del rosso corallo, mentre sulla passerella di Thom Browne appaiono look con corsetti che stringono la vita creando un contrasto con le spalle strutturate e oversize.

Jason Wu

Cut mood: i vestiti con tagli e oblò

Gli abiti con cut su scollatura e corpetto sono un must da diverse stagioni e lo saranno anche il prossimo inverno. La vera novità di New York sono i modelli che, oltre a tagli "spigolosi", prevedono l'inserimento di oblò e ritagli tondeggianti nel tessuto. Gabriela Hearst, ad esempio, fa sfilare abiti bianchi dalle spalle importanti con oblò laterali sui fianchi, mentre Michael Kors sceglie scollature laterali per gli abiti da sera ricoperti di paillettes colorate.

Gabriela Hearst

Asimmetrie: l'abito è monospalla

Abiti asimmetrici e tagli destrutturati sfilano sulle passerelle di New York, dove il modello più trendy è senza dubbio il vestito monospalla. Lunghi o midi, con manica coprente o con spallina corta, casual o da sera, sono moltissime le varianti di modelli proposte in versione monospalla. Nella collezione invernale di Michel Kors Collection i vestiti monospalla sono realizzati in maglia o jersey e si indossano con maxi cinturoni e borse country chic dalle lunghe frange. Hanno cut e oblò sui fianchi i vestiti monospalla di Jason Wu e Chiara Boni, mentre da Altuzarra e Gabriela Hearst sfilano abiti monospalla a maniche lunghe da indossare con intimo in bella mostra.