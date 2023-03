Saint Laurent, le donne e il potere: a Parigi sfilano gli anni Ottanta La collezione Autunno/Inverno 2023-24 di Saint Laurent disegnata da Anthony Vaccarello punta su spalle esagerate e silhouette decise.

A cura di Beatrice Manca

Le sfilate di Parigi sono ufficialmente iniziate: dopo lo show di Dior tra le opere d'arte è stato il turno di Saint Laurent, che ha riportato in passerella il power dressing degli anni Ottanta, tra tailleur gessati e maxi spalline. Lo stilista Anthony Vaccarello aveva annunciato un ritorno all'eleganza, e così è stato: silhouette definite, tagli precisi, palette sofisticata che si muove tra il nero, il blu e il grigio con pennellate di rosso e bianco.

La collezione Autunno/Inverno 2023-24 di Saint Laurent

La donna presentata da Saint Laurent si ricollega idealmente alle muse di Monsieur Yves Saint Laurent, che indossavano con fierezza i primi smoking disegnati dallo stilista, celebrando la femminilità con abiti fino ad allora squisitamente maschili. Fiere e audaci, le modelle avanzano sicure con giacche dai volumi strutturati e dalle spalle larghe: ricordate i power suit anni 80? Bene, sono ufficialmente tornati di moda. Sotto, una longuette con un delicato spacco, top scollatissimi come canotte, collant velati e bluse con il fiocco.

Saint Laurent Autunno/Inverno 2023–24

Tornano le giacche in pelle da aviatore, i pantaloni a sigaretta, le mantelle drappeggiate su una spalla in tartan o semi trasparenti per la sera. Immancabili gli occhiali da sole e i guanti in pelle, l'accessorio che farà tendenza. La sicurezza e la grinta si unisce alla nonchalance di una mano infilata in tasca: un omaggio a Catherine Deneuve, musa e amica di Monsieur Yves.

Saint Laurent collezione Autunno/Inverno 2023–24

Le star alla sfilata Saint Laurent

Ad applaudire il nuovo successo della collezione disegnata da Anthony Vaccarello un parterre di star: da Charlotte Gainsbourg, amica del designer, a Carla Bruni, fino alla popstar Dua Lipa. Non poteva mancare Catherine Deneuve in persona – una delle più famose ambassador della Maison francese. In prima fila anche Zoe Kravitz e l'attrice Emma Mackay, fresca di Bafta Award. Le sfilate continuano fino al 7 febbraio e Parigi ci farà sognare con una vera e propria parata di star.