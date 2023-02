Dior sfila a Parigi tra enormi installazioni: il significato dell’opera dell’artista Joana Vasconcelos Si è appena conclusa la sfilata di Dior che ha trasformato la passerella in un enorme installazione tessile site-specific in omaggio a Catherine Dior.

A cura di Clara Salzano

La sfilata Dior alla Paris Fashion Week 2023

La Paris Fashion Week 2023 è entrata già nel vivo degli eventi in programma. Si è appena conclusa la sfilata di Dior che ha trasformato la passerella in un enorme installazione tessile site-specific. L'opera variopinta dell'artista Joana Vasconcelos Atelier è un omaggio a Catherine Dior, sorella del fondatore della Maison.

La location della sfilata Dior

Valkyrie Miss Dior è il nome dell'enorme installazione scenografica creata dall'artista Joana Vasconcelos Atelier, per la sfilata di Dior in occasione della Paris Fashion Week 2023. L'opera è realizzata incorporando tessuti floreali ispirati agli archivi della Maison ed è una celebrazione dell'amore per la natura. Valkyrie Miss Dior è infatti ispirata a Catherine Dior, l'originale "Miss Dior", coraggiosa esperta di piante che ha ispirato anche la nuova collezione della Maison, Stars in Dior. Non a caso la location della sfilata di Dior è all'interno del giardino delle Tuileries a Parigi.

Maria Grazia Chiuri ha fatto sfilare i capi della nuova collezione in un padiglione temporaneo installato all'interno del giardino delle Tuileries, posizionato fra il Museo del Louvre e Place de la Concorde. La struttura, completamente bianca e squadrata, all'esterno non denuncia assolutamente l'interno variopinto e scenografico dell'allestimento della sfilata. Gli invitati sono stati fatto accomodare su comode sedute dalle forme curvilinee ed organiche.

L’artista Joana Vasconcelos Atelier con la sua installazione Valkyrie Miss Dior

I capi della nuova collezione hanno sfilato tra alte "valchirie" colorate sospese al soffitto. Le opere dell'artista portoghese Joana Vasconcelos Atelier sono spesso ricamate a mano e caratterizzate da una dimensione monumentale. Valkyrie Miss Dior vuole rappresentare la scala architettonica nell'haute couture.