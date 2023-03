Victoria Beckham sfila a Parigi con la famiglia al completo: il romantico abbraccio al marito David La stilista Victoria Beckham ha presentato alla Paris Fashion Week la collezione Autunno/Inverno 2023-24: al termine dello show è corsa a baciare la figlia Harper e il marito.

A cura di Beatrice Manca

Victoria e David Beckham, foto via Instagram

L'ex Spice Girl Victoria Beckham è ormai una stilista affermata e, da un paio di stagioni, ha realizzato il suo sogno più grande: presentare le sue collezioni a Parigi, culla della moda europea. Dopo l'emozionante debutto lo scorso settembre, Victoria Beckham torna a sfilare alla Paris Fashion Week per presentare la collezione Autunno/Inverno 2023-24. In prima fila, a fare il tifo per lei, c'era la famiglia al completo, inclusi il figlio Brooklyn e la moglie Nicola Peltz, che in passato aveva avuto qualche dissidio con la suocera designer. Perfino l'imperturbabile Posh Spice si è lasciata andare a un piccolo strappo alle regole: alla fine dello show, dopo aver raccolto l'applauso del pubblico, è corsa dal marito David Beckham e dalla figlia più piccola, Harper.

I figli di Victoria Beckham alle sfilate di Parigi

In occasione della sfilata invernale di Victoria Beckham, amici e familiari sono volati a Parigi per sostenerla. Non poteva mancare il calciatore David Beckham, suo marito da oltre vent'anni, impeccabile con un completo doppiopetto scuro. Insieme a lui c'erano i figli più grandi, Brooklyn e Cruz, e la più piccola, Harper, la vera star della serata. La bambina ha deciso di indossare un completo nero con giacca e t-shirt bianca, ‘copiando' i fratelli maggiori, tutti in abito scuro. Per l'occasione è volata a Parigi anche l'attrice Eva Longoria, amica di lunga data della stilista britannica, con un abito-giacca e calze in pizzo nere.

David e Victoria Beckham con i figli Harper, Brooklyn, Cruz e la nuora Nicola Peltz

Pace fatta con la nuora Nicola Peltz?

L'unico assente della serata era Romeo Beckham, momentaneamente ‘sostituito' dalla fidanzata Mia Regan. Ma ad accendere la curiosità dei fan è stata soprattutto la presenza della modella Nicola Peltz, nuova signora Brooklyn, il cui matrimonio con Brooklyn ha dominato per mesi le pagine di gossip. Motivo? L'ostilità – vera o presunta – con Victoria Beckham e il litigio sull'abito da sposa. Alla sfilata Nicola Peltz Brooklyn si è presentata sorridente e glamour, con gonna plissettata azzurra, maxi zeppe e guanti in vinile neri. Qualunque cosa sia successa, ormai sembra acqua passata: la stilista ha condiviso uno scatto di famiglia con tutti i figli coordinati e sorridenti, scrivendo: "Non ce l'avrei mai fatta senza di voi".