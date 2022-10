Victoria Beckham sfila per la prima volta a Parigi e si commuove: i figli riuniti in prima fila Pace fatta tra Victoria Beckham e la nuora Nicola Peltz? La famiglia Beckham è volata a Parigi per applaudire il debutto dell’ex Spice Girl alla Fashion Week.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @victoriabeckham

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Perfino l'imperturbabile Victoria Beckham, ex Spice Girl oggi stilista, non riesce a trattenere le lacrime in passerella: troppa è l'emozione di aver portato il suo brand alla Paris Fashion Week, tra le passerelle più ambite dell'olimpo della moda. La collezione Primavera/Estate 2023 è stata presentata per la prima volta nel calendario parigino e la famiglia Beckham al completo è arrivata a sostenerla: il marito David, i figli Harper e Brooklyn e perfino la nuora Nicola Peltz. Pace fatta?

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, Romeo, Edward Ennninful, Harper e Davi Beckham, Anna Wintour

Victoria Beckham debutta alla Paris Fashion Week

Quello di sfilare a Parigi è sempre stato un sogno di Victoria Beckham. Dopo l'avventura musicale con le Spice Girl la "Posh Spice" ha lanciato la sua etichetta di moda e beauty sfidando i pregiudizi di chi la sottovalutava per il suo passato nell'industria del pop. Collezione dopo collezione, sfilata dopo sfilata, Victoria Beckham ha resistito. Il debutto parigino è avvenuto nella chiesa barocca di Val de Grace di fronte al gotha della moda, da Anna Wintour a Edward Enninful. In passerella hanno sfilato abiti in raso tagliati di sbieco, frange e trasparenze. I sofisticati completi in rosa cipria e verde salvia si alternano a slip dress trasparenti e top in pizzo nero, con borse XXL da portare sottobraccio. Una sensualità facile da indossare, che parla a tutte le donne. Alla fine la stilista inglese esce a ricevere l'applauso e non nasconde gli occhi lucidi: per fino lei, famosa per non aver mai lasciato le sue emozioni in pubblico, si lascia andare a una lacrima di gioia.

Victoria Beckham

Brooklyn e Nicola Peltz a Parigi per sostenere Victoria Beckham

La famiglia Beckham è volata a Parigi per sostenere "mamma" Victoria. David Beckham, da marito orgoglioso, ha condiviso un romantico post su Instagram: "Oggi è il tuo giorno". La piccola Harper Beckham, la "fotocopia" di Victoria, ha indossato un abito in pizzo nero e ha posato nel backstage con le sue modelle preferite, Gigi e Bella Hadid.

Leggi anche Schiaparelli collezione Primavera/Estate 2023

Harper Beckham con Gigi e Bella Hadid (foto via Instagram @victoriabeckham)

In prima fila c'era anche Romeo Beckham, con i capelli biondi, e il fratello Brooklyn insieme alla moglie Nicola. La coppia di neo-sposi si è seduta in prima fila con look coordinati per applaudire lo show, mettendo a tacere (almeno per una sera) i gossip sulla "faida" tra suocera e nuora. Pare infatti che l'ex Spice Girl non vada per niente d'accordo con la moglie del figlio. Tra i motivi della lite ci sarebbe anche l'abito da sposa di Nicola disegnato da Valentino e non da Victoria Beckham, come ci si sarebbe aspettati. La reunion familiare a Parigi segna un nuovo capitolo?