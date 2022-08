C’è astio tra Victoria Beckham e Nicola Peltz: “L’attrice sarebbe gelosa della fama di sua suocera” Non tirerebbe una buona aria in casa Beckham, in particolare tra Victoria e la nuora Nicola Peltz, che ha sposato il figlio Brooklyn lo scorso aprile, ci sarebbe maretta: una fonte a Page Six racconta che le due non si parlano più.

A cura di Gaia Martino

Ci sarebbe una certa maretta tra Victoria Beckham e la nuora, Nicola Peltz, la giovane 27enne che ha sposato il figlio Brooklyn lo scorso aprile. Il sito inglese Page Six racconta di una vera e propria guerra fredda in famiglia che sarebbe scoppiata ancora prima delle nozze celebrate con una festa esclusiva in una lussuosa villa affacciata sulle coste dell'Atlantico, a Palm Beach in Florida. Una fonte vicino alla famiglia VIP avrebbe raccontato che le due donne non si parlerebbero più, tra i motivi del presunto astio ci sarebbero anche gelosie: la neo sposa non avrebbe mandato giù il fatto che sua suocera sia stata al centro dell'attenzione anche al suo matrimonio.

Cosa è successo tra Victoria Beckham e Nicola Peltz

"Non si sopportano e non si parlano", Victoria Beckham e Nicola Peltz, secondo una fonte che ha parlato a Page Six non andrebbero per niente d'accordo al punto da aver rovinato anche i giorni prima del matrimonio. La figlia del miliardario newyorkese Nelson Peltz, presidente non esecutivo del Madison Squadre Garden, che ha sposato Brooklyn Beckham "non voleva che la suocera facesse parte neanche ai momenti dei preparativi", non l'avrebbe informata su nulla riguardo i festeggiamenti: "La comunicazione tra loro era minima".

"La situazione è diventata un dramma futile, senza freni" avrebbe aggiunto la fonte, raccontando che le tensioni sarebbero continuate anche quando Brooklyn pubblicò una copertina di giornale definendo sua moglie "La nuova signora Beckham".

Nicola Peltz sarebbe gelosa della fama di sua suocera

Stando a quanto si legge l'astio sarebbe nato anche per via di una gelosia di Nicola Peltz. La giovane attrice che ha recitato in Transformers:Age of Extinction soffrirebbe della fama di sua suocera. La fonte vicino alla famiglia sospetta che a darle fastidio sarebbero state le troppe attenzioni ricadute su Victoria Beckham anziché su lei al suo matrimonio che ha contato oltre 300 invitati.