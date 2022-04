Brookyln Beckham ha sposato Nicola Peltz: il matrimonio con 300 invitati Il figlio di David e Victoria Beckham ha sposato Nicola Peltz in un matrimonio da 300 invitati e quasi 5 milioni di dollari.

Brookyln Beckham, primogenito del calciatore David e di Victoria "Posh Spice", si è sposato con Nicola Peltz, figlia del migliardario Nelson Peltz. Il matrimonio, rinviato due volte causa Covid, si è celebrato nella giornata di ieri con una esclusiva festa in un villa da milioni di dollari affacciata sulle coste dell'Atlantico, a Palm Beach, in Florida con le Bahamas di fronte. Vogue partner ufficiale di quello che è stato un vero e proprio evento dal costo di quasi 4 milioni di dollari.

Il matrimonio

Brookyln Beckham in tradizionale smoking, la sposa in tradizionale bianco disegnato da Pierpaolo Piccioli (nessun colore di rottura come al tempo sua suocera, che scelse il viola). Grande musica tutta la notte all'esterno della villa, i cronisti riportano tra i più ballati il brano di Whitney Houston: "I Wanna Dance With Somebody". Grande successo per David Beckham, cerimoniere e papà dello sposo. È stato proprio l'ex centrocampista di Milan e Real Madrid a supervisionare ogni dettaglio della cerimonia. Con lui, sua moglie Victoira e i figli, fratelli e sorelle dello sposo: Romeo (19 anni), Cruz (16) – testimoni dello sposo – e la piccola Harper, 10 anni.

Gli invitati

Tanti gli invitati, quasi tutti super famosi c'era Phil Neville, grande compagno di squadra di David Beckham, e c'era Marc Anthony, stella latina ed ex marito di Jennifer Lopez. C'era anche la tennista Serena Williams. C'era il rapper Snoop Dogg e lo chef internazionale Gordon Ramsay. Non poteva mancare una grande amica di Victoria, Eva Longoria, l'attrice di Desperate Housewives mentre non sarebbero state presenti, tra gli altri, proprio le Spice Girls.