Un altro matrimonio in casa Beckham, dopo Brooklyn “anche Romeo pensa alle nozze con Mia” Stando a quanto riportato dal Mirror, anche il figlio più giovane di David e Victoria Beckham, Romeo, starebbe parlando di matrimonio con Mia Regan.

Mentre oltreoceano il primogenito di Victoria e David Beckham, Brooklyn, ha dato vita a delle nozze da favolacon l'ereditiera che ha rubato il suo cuore, Nicola Peltz, il fratello Romeo Beckham, 19 anni, sarebbe avviato nella stessa direzione con la modella e influencer Mia Regan, sua coetanea e compagna da tempo.

Stando a quanto riporta il Mirror, infatti, i due giovanissimi starebbero iniziando a parlare seriamente di matrimonio. Una fonte del tabloid britannico descrive una Mia "vicinissima a Victoria, madre di Romeo". Il Mirror parla di due ragazzi che si descrivono come anime gemelle e paiono destinati presto all'altare.

Romeo Beckham, calciatore sulle orme di papà David

Promessa del calcio britannico, Romeo sta seguendo le orme paterne e a settembre ha firmato il suo primo contratto professionistico con il Fort Lauderdale Cf, società satellite dell'Inter Miami, che il club di proprietà di papà David, datosi all'imprenditoria dopo la fine della sua carriera calcistica, oltre alla miriade di impegni mondani. Nel frattempo Romeo, oltre alla carriera sportiva, sa bene di dover rispettare la tradizione di famiglia non venendo meno ai suoi impegni pubblici, sempre nell'ambito della mondanità. Non ci sono dichiarazioni ufficiali in merito alle ipotesi di matrimonio concrete tra i due, ma evidentemente dall'altra parte dell'oceano sembra muoversi qualcosa.

Le nozze tra Nicola Peltz e Brooklyn Beckham

Nel frattempo Nicola Peltz e Brooklyn Beckham si stanno godendo i primi mesi da novelli sposi. La coppia è convolata a nozze di recente, dando vita a una cerimonia da sogno celebrata in una immensa tenuta da milioni di dollari di proprietà della famiglia della sposa. Nicola Peltz, infatti, è la figlia di Nelson Peltz, uno degli uomini più ricchi d'America, imprenditore con un patrimonio che Forbes ha stimato in 1,6 miliardi di dollari.