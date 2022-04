Nicola Peltz e Brooklyn Beckham, prima foto dopo il matrimonio: lui ha il dente di lei come collana Il 9 aprile Nicola Peltz e Brooklyn Beckham si sono sposati. Da allora sono piuttosto assenti dai social, si stanno godendo i primi giorni da marito e moglie in piena privacy. Nella prima foto condivisa da lui dopo le nozze spicca al suo collo un gioiello originale, un insolito pegno d’amore.

A cura di Giusy Dente

in foto: Nicola Peltz e Brooklyn Beckham

Come era stato preannunciato, il matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz è stato un vero e proprio evento in grande stile. Le nozze tra i due si sono svolte dopo due anni di preparativi: hanno pronunciato il fatidico sì in una location da sogno, gli sposi e le loro famiglie sono stati vestiti da Maison di lusso, è stata spesa una cifra da capogiro per rendere tutto perfetto e speciale. I due al momento si stanno godendo un po' di meritata privacy, lontano da fotografi e anche lontano dai social. Il figlio di David Beckham e della ex Spice Victoria ha però condiviso una foto di coppia, nel giorno del compleanno della mamma.

Nicola Peltz e Brooklyn Beckham sono moglie e marito

La coppia si è sposata in una immensa tenuta da milioni di dollari di proprietà della famiglia della sposa. Nicola Peltz, infatti, è la figlia di Nelson Peltz, uno degli uomini più ricchi d'America, imprenditore con un patrimonio che Forbes ha stimato in 1,6 miliardi di dollari. Infatti, non si è badato a spese per il matrimonio. La sposa ha indossato un abito personalizzato di Valentino Couture, una creazione impreziosita da pizzo francese sul lungo velo. Abito firmato Dior, invece, per lo sposo. Alle nozze erano presenti ovviamente le rispettive famiglie (tutti elegantemente vestiti) e anche diverse celebrities: Eva Longoria, le sorelle tenniste Serena e Venus Williams, lo chef Gordon Ramsay, la ex Spice Melanie C. Era invece assente la royal family, a cui i Beckham sono da tempo legati da un rapporto di amicizia.

in foto: la collana di Brooklyn Beckham

Nicola Peltz e Brooklyn Beckham, denti del giudizio come collane

Gli sposi sono probabilmente in viaggio di nozze, ma dal giorno del matrimonio hanno utilizzato davvero pochissimo i social. Brooklyn Beckham ha condiviso una foto nel giorno del compleanno di sua madre: era l'unico assente ai festeggiamenti. Nella foto (che probabilmente è stata scattata in passato) è appunto con sua moglie e sono elegantemente vestiti.

Al collo di lui spicca un gioiello originale: è il pegno d'amore che i due si erano scambiati tempo fa. Avevano infatti deciso di trasformare i rispettivi denti del giudizio in ciondoli, da ricoprire d'oro e utilizzare per delle collane. Una trovata insolita, che però a loro sembra abbia portato fortuna, visto che sono marito e moglie, più innamorati che mai.