I Beckham alle nozze di Brooklyn: Victoria con l’abito sottoveste, la piccola Harper vestita da damigella

A cura di Beatrice Manca

Ci sono voluti due anni per organizzare le nozze tra Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, ma l'evento è stato grandioso: la tenuta di Miami della famiglia Peltz ha accolto trecento ospiti vip, tra cui Eva Longoria e la tennista Serena Williams. Ma i protagonisti della festa sono stati i Beckham al completo: tutti, nella numerosa famiglia, hanno avuto un ruolo nella cerimonia. Gli sposi hanno scelto il rito ebraico, la fede dei Peltz, in cui David Beckham ha svolto la funzione di Master of Ceremonies e ha letto una benedizione. I fratelli Cruz e Romeo sono stati i testimoni dello sposo e la piccola Harper è stata la damigella d'onore. La bambina ha incantato tutti: oggi ha dieci anni e ogni giorno che passa somiglia di più alla madre Victoria, bellissima in argento.

Victoria Beckham in argento al matrimonio del figlio

David e Victoria Beckham hanno fatto il loro ingresso al matrimonio mano nella mano, eleganti e glamour come sempre. L'ex Spice Girl era elegantissima in un abito scivolato color argento con spalline sottili e ricami sulla scollatura, completato da pochette e chignon morbido. Victoria Beckham sa che tra la sposa e la suocera è facile che si scateni la competizione: ha optato su classe e semplicità, indossando una sua creazione raffinata e minimal. Oggi infatti Victoria è una apprezzata designer – oltre a essere un'icona di stile – e in tanti si chiedevano se avrebbe disegnato lei l'abito da sposa di Nicola Peltz. Alla fine la scelta è ricaduta su un sontuoso abito Valentino Haute Couture, ma Victoria Beckham ha comunque vestito diverse ospiti, da Eva Longoria (che indossava un abito nero scollato) a Mia Regan, l'accompagnatrice del fratello Romeo.

Harper Beckham è la damigella d'onore in bianco

A rubare la scena però è stata la piccola Harper Beckham: la sorella minore dello sposo ha percorso la navata in qualità di damigella d'onore insieme alle sue cugine, indossando un abito bianco del sarto Joel Diaz con le maniche a palloncino e un nastro blu intorno alla vita. La piccola Harper è cresciuta: oggi ha dieci anni e ha ereditato la bellezza dei genitori: capelli biondi lunghi e viso d'angelo. La bambina è legatissima ai fratelli maggiori e non stupisce che abbia avuto un ruolo così speciale per la cerimonia: ha sfilato con un piccolo bouquet e una coroncina di fiori tra i capelli e poi si è scatenata a ritmo di musica insieme alla famiglia. Non c'è niente da fare: lo stile, per i Beckham, è una questione di famiglia.