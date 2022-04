Brooklyn, il figlio di David Beckham, e Nicola Peltz sposi: la location è una villa da milioni di dollari Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sposano il 9 aprile 2022. La location del matrimonio del figlio di Victoria e David Beckham è una villa da sogno da milioni di dollari.

A cura di Clara Salzano

La villa del matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz

È arrivato il giorno delle nozze tanto attese. Brooklyn Beckham, il primogenito di Victoria e David Beckham, e Nicola Peltz si sposano. Non si è badato davvero a spese per questo matrimonio, dall'anello di fidanzamento da 300.000 euro agli abiti da sposa di lei. La location del matrimonio del figlio di Victoria e David Beckham è una villa da sogno da milioni di dollari.

La tenuta della famiglia di Nicola Peltz a Palm Beach – Credit Sotheby’s

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz si sposano oggi a Palm Beach, in Florida. La famiglia Beckham ha raggiunto la location del matrimonio con un aereo privato ed è pronta a prendere parte ai grandiosi festeggiato. Già solo vedendo il luogo dove si svolgerà il matrimonio si può immaginare quanto siano costate queste nozze e quanto debba essere stupefacente l'organizzazione.

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sposi

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, 23 anni lui e 27 lei, hanno deciso di sposarsi dopo nove mesi di fidanzamento. Le loro nozze si svolgono nella tenuta di proprietà della famiglia di Nicola Peltz in Florida. La villa principesca è la casa più costosa sulla spiaggia di Palm Beach, acquistata dal papà della sposa, Nelson Peltz, per 75 milioni di dollari.

La casa degli ospiti nella tenuta di Nelson Peltz, il papà della sposa

La villa del matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sorge a North County Road, di fronte all'Oceano Atlantico, ed è chiamata Montsorrel. La tenuta dispone di una residenza principale in stile Regency francese, che si sviluppa su una superficie di 4.000 metri quadrati, e di una casa per gli ospiti da 1.400 metri quadrati.

La residenza principale della tenuta di Nicola Peltz dove si sposerà con Brooklyn Beckham

Montsorrel comprende inoltre due piscine, un campo da tennis e un cinema, oltre a più di 1 chilometro di spiaggia privata. Per il matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz la villa è stata allestita con grandi tendoni bianche dove presumibilmente saranno accolti gli ospiti per quelle che si presentano come le nozze dell'anno.