Brooklyn Beckham e Nicola Peltz: quanto hanno speso per il matrimonio e dove si sposeranno Tutto è pronto per il matrimonio: dopo due anni di preparativi, il 9 aprile Brooklyn Beckham e Nicola Peltz pronunceranno il fatidico sì. La cerimonia e il ricevimento hanno richiesto una spesa milionaria da capogiro.

A cura di Giusy Dente

Lei è Nicola Peltz, figlia di uno degli uomini più ricchi d’America (Nelson Peltz). Lui è il primogenito di Victoria Beckham e David Beckham, Brooklyn Beckham. I due benché molto giovani (rispettivamente 27 e 23 anni) sono innamoratissimi e pronti al grande passo: il matrimonio. Il fidanzamento della coppia risale all'estate del 2020, quando l'attrice e modella ha ricevuto ufficialmente la proposta, accompagnata da un anello decisamente prezioso. Non si è badato a spese: si tratta di un gioiello con un enorme diamante incastonato, costato circa 300 mila euro. Come pegno d'amore, si sono fatti anche un insolito regalo: hanno trasformato i rispettivi denti del giudizio in ciondoli per due collane! Non si sono fatti mancare neppure i tatuaggi. Brooklyn ha realizzato in onore di Nicola ben tre tattoos: uno col nome della defunta nonna di lei, uno sul collo con una romantica dedica e poi gli occhi della futura moglie sulla nuca. In questi due anni le nozze sono state organizzate in ogni minimo dettaglio, con un budget da capogiro a disposizione.

Dove si svolgerà il matrimonio

La coppia pronuncerà il fatidico sì tra pochi giorni: il 9 aprile il matrimonio si svolgerà in una lussuosissima location dal valore da capogiro. Si tratta della tenuta della famiglia di lei a Palm Beach, una mega villa che vale almeno un centinaio di milioni di euro. Tra gli ospiti che prenderanno parte al blindassimo evento potrebbero esserci anche Harry e Meghan Markle: difatti i Beckham erano a loro volta stati invitati alle nozze dei Sussex tenutesi a Windsor. Non mancheranno diverse altre celebrities, amiche degli sposi e delle rispettive famiglie: Elton John (padrino di Brooklyn) col marito David Furnish, Mel B delle Spice Girls, Liz Hurley, Miles Cyrus, Eva Longoria, Gigi Hadid.

I dettagli del matrimonio

Tutti gli ospiti dovranno seguire rigorosamente una regola: vietato usare i social e diffondere immagini del party e della cerimonia. L'esclusiva dell'evento è stata venduta a Vogue e non è il solo accordo (anche piuttosto costoso) stipulato. C’è stato anche un accordo prematrimoniale da record, per necessario per proteggere i rispettivi ingenti patrimoni. In particolare la modella e attrice erediterà dal padre una vera e propria fortuna.

La cerimonia si svolgerà secondo il rito ebraico. I fratelli Cruz e Romeo Beckham faranno da testimoni allo sposo, mentre la nonna di lei sarà la damigella d’onore della sposa. I due momenti della giornata saranno contraddistinti da due diversi abiti. Nicola Peltz si è affidata alla Maison Valentino, dunque indosserà una creazione di Pierpaolo Piccioli disegnata appositamente per lei. Forse il secondo look, quello serale, sarà invece firmato Victoria Beckham, ormai affermata stilista. Tutto è davvero pronto per il fatidico sì, che ha richiesto una spesa pari a circa 3 milioni di euro!