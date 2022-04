Perché i Royals non erano al matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz Il matrimonio di Brooklyn Beckham e Nicola Peltz è stato l’evento simbolo dello scorso weekend ma c’è un dettaglio che ha destato non poco scalpore: tra gli invitati non c’era nessun rappresentante dei Windsor. Perché la Royal Family non ha partecipato alle nozze?

A cura di Valeria Paglionico

Lo scorso weekend è andato in scena uno dei matrimoni dell'anno, quello che ha visto diventare marito e moglie Brooklyn Beckham e Nicola Peltz. I due si sono sposati a Miami, dando vita a una cerimonia spettacolare passata ormai alla storia. Ad aver attirato le attenzioni dei media sono stati soprattutto il meraviglioso abito Couture della sposa e la lista dei 300 invitati, tra cui non potevano che spiccare i membri della famiglia Beckham, dalla piccola Harper nei panni di damigella a mamma Victoria col suo lungo vestito sottoveste. La domanda che tutti si sono posti? Perché i Royals non hanno presenziato nonostante il profondo legame con David e Victoria?

I Royals non hanno presenziato al matrimonio di Brooklyn Beckham

I Beckham non hanno mai nascosto di avere un rapporto speciale con la Royal Family inglese, basti pensare al fatto che hanno sempre partecipato ai matrimoni reali, da quello di Kate e William a quello di Meghan ed Harry. Non sorprende, dunque, che in Inghilterra la famiglia del calciatore venga considerata quasi al pari dei Windsor sia per popolarità che per influenza sulla cultura contemporanea. A dispetto di quanto ci si aspettava, però, tra i numerosi ospiti volati a Miami per celebrare Brooklyn e Nicola non c'era nessun rappresentante della casa reale e la cosa ha creato non poco scalpore.

Meghan ed Harry non sono stati neppure invitati

Per quando riguarda i Sussex, questi non sono stati neppure invitati nonostante fossero già in America. La cosa ha fatto molto discutere, soprattutto quando si parla di Meghan Markle. L'attrice non ha mai nascosto l'amicizia che la lega a Victoria Beckham, basti pensare al fatto che, otre a invitarla alle sue nozze con Harry, in più di un'occasione ha sfoggiato alcune delle sue creazioni durante le apparizioni pubbliche. Gli esperti reali, però, al momento non sanno ancora nulla sulla questione, anche se non si esclude che nelle prossime settimane possano emergere nuove indiscrezioni. Diverso è il discorso per William e Kate: loro erano nella lista degli invitati ma hanno preferito declinare perché appena rientrati a Londra dopo un lungo ed estenuante tour nei Caraibi.