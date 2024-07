Come si è vestita la mamma di Cecilia Rodriguez per il matrimonio della figlia

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Ieri, 30 giugno 2024, è stato un gran giorno per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: a 7 anni dal primo incontro al GF Vip, si sono finalmente sposati, coronando così il loro sogno d'amore. Hanno festeggiato tra le campagne toscane in una tenuta dallo stile country chic, organizzando prima un party pre-matrimono in famiglia, poi un ricevimento in gran stile con oltre 200 invitati. La grande protagonista della giornata non poteva che essere la sposa con i suoi tre abiti total white di Atelier Emé, primo tra tutti quello principesco con schiena nuda e velo personalizzato scelto per il sì, anche se a farle concorrenza in fatto di stile sono stati i numerosi ospiti "famosi", dalla sorella damigella Belén a Giulia De Lellis. Cosa dire, invece, di Veronica Cozzani? Ecco cosa ha indossato la mamma di Cecilia per le nozze della secondogenita.

L'emozione di Veronica Cozzani al matrimonio di Cecilia Rodriguez

Veronica Cozzani si è emozionata non poco al matrimonio della figlia Cecilia Rodriguez: tra la secondogenita in total white, Belén in versione damigella d'onore e i nipoti Santiago e Luna Marì nei panni di paggetti, per lei è stato decisamente difficile trattenere le lacrime. Non sorprende, dunque, che abbia preferito tenere il cellulare nella borsa per tutta la cerimonia, così da godersi il grande giorno senza alcuna distrazione social. Gli invitati, però, sono riusciti a immortalarla in foto e video, soprattutto durante il commovente momento dei balli con gli sposi. Se da un lato Cecilia ha danzato col papà di Ignazio, lo sposo è corso da Veronica solo per concedersi un lento abbracciato a lei.

Il look di mamma Veronica Cozzani

Cosa ha indossato Veronica Cozzani per le nozze di Cecilia e Ignazio? Ha puntato tutto sul color fango, una tinta neutra con cui ha evitato di rubare la scena alla sposa, sfoggiando un lungo abito a tunica, un modello in seta dalla silhouette oversize e con le maniche lunghe. Per completare il tutto ha scelto una lunga collana di perle bianche, abbinandola sia alla borsetta a cestino che al fermaglio tra i capelli (che ha portato sciolti e leggermente ondulati, mettendo in risalto le lunghezze). Make-up dai toni neutri, sorriso stampato sulle labbra e sguardo emozionato: mamma Veronica era letteralmente raggiante.

