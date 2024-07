video suggerito

La mamma di Cecilia Rodriguez con le perle al matrimonio della figlia: quanto costano gli accessori Veronica Cozzani, la mamma di Cecilia Rodriguez, ha partecipato a tutti gli eventi organizzati per il matrimonio della figlia con Ignazio Moser. Se in fatto di look ha puntato sullo stile minimal, per gli accessori ha preferito aggiungere un tocco di lusso: ecco quanto valgono borsa e collana di perle.

A cura di Valeria Paglionico

Il weekend appena trascorso è stato ancora una volta all'insegna dei matrimoni Vip: dopo Diletta Leotta e Loris Karius, ora ad aver pronunciato il fatidico sì sono stati Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che hanno così coronato il loro sogno d'amore a 7 anni dal primo incontro al GF Vip. La cerimonia è andata in scena in una location immersa tra le campagne toscane e, tra i tre eleganti abiti bianchi firmati Atelier Emé della sposa, un'esclusiva performance di Tony Effe e un allestimento a tema country chic, tutto è stato spettacolare. Gli ospiti erano più di 200 e ne hanno approfittato per sfidarsi a colpi di stile, da Belén in versione damigella col vestito strapless a Giulia De Lellis col nude look. Cosa dire, invece, di mamma Veronica Cozzani? Ecco chi ha firmato gli accessori di perle che hanno arricchito il suo outfit minimal e chic.

Lo stile minimal di Veronica Cozzani

Veronica Cozzani, la mamma dei fratelli Rodriguez, ha partecipato a tutti gli eventi organizzati dalla figlia Cecilia per celebrare l'amore con Ignazio Moser, dal party pre-matrimonio alla cerimonia vera e propria, fino ad arrivare al pool brunch andato in scena ieri. In tutte le occasioni, però, ha preferito tenersi in disparte per evitare di rubare la scena alla sposa. È apparsa in pochissimi video "rubati" dagli invitati e solo nelle ultime ore ha deciso di postare sui social delle sue foto al ricevimento. Il dettaglio che non è passato inosservato? Oltre a somigliare in modo impressionante alle figlie Belén e Cecilia, ha anche curato il look nei minimi dettagli, apparendo chic e sofisticata. Se per l'abito ha puntato sullo stile minimal, in fatto di accessori ha osato con un tocco di lusso.

Il look di Veronica Cozzani per il matrimonio di Cecilia Rodriguez

Chi ha firmato gli accessori di perle della mamma di Cecilia Rodriguez

Per il matrimonio della figlia Veronica Cozzani ha scelto degli accessori all'insegna del glamour, dalle scarpe Mary Jane total pink col tacco basso alla borsa e alla collana di perle.

Borsa Rosantica

La mini bag è firmata Rosantica: si tratta della Holli Silver, il modello rigido a cestino dai dettagli gioiello, ovvero il manico di perle e la "gabbia" di cristalli scintillanti, all'interno rivestita con del tessuto di raso di colore neutro.

Veronica Cozzani con la collana Chanel

Il suo prezzo? Sul sito ufficiale del brand viene venduta a 995 euro. Al collo, invece, la mamma di Cecilia ha sfoggiato una collana Chanel, per la precisione un lungo filo di perle intervallato dall'iconico logo con la doppia C declinato in una versione metallica con i cristalli. Essendo un accessorio di una vecchia collezione, viene venduto solo sugli e-commerce di moda vintage e il suo valore supera i 2.000 euro.