Chi ha firmato e quanto costano le fedi nuziali di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser Quali sono le fedi nuziali scelte da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser per il matrimonio? Ecco qual è il brand che ha firmato gli anelli e il loro valore.

A cura di Valeria Paglionico

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati lo scorso weekend ma ancora oggi si continua a parlare della meravigliosa cerimonia che hanno organizzato in una tenuta country chic immersa tra le campagne toscane. I due hanno così coronato il loro sogno d'amore dopo 7 anni di fidanzamento e ora non potrebbero essere più felici. La sposa con i suoi tre abiti bianchi di Atelier Emé è stata la grande protagonista della giornata, anche se a farle concorrenza in fatto di stile sono state sia la sorella Belén Rodriguez col suo vestito da damigella che la mamma Veronica Cozzani con degli accessori griffati di perle. Cosa dire, invece, dei gioielli nuziali? Ecco chi ha firmato le preziosi fedi che i neo-coniugi indosseranno all'anulare sinistro per tutta la vita.

Chi ha firmato i gioielli del matrimonio di Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez ha curato ogni dettaglio delle sue nozze con Ignazio Moser, dal kit di benvenuto regalato agli invitati alla sessione di live sketching tenuta da una fashion artist durante il pool brunch. I look che ha sfoggiato durante la giornata erano "in preparazione" da mesi, basti pensare al fatto che già all'inizio dell'anno aveva fatto le prime prove dell'abito da sposa.

Cecilia e Ignazio mostrano le fedi nuziali

Per quanto riguarda i capelli, invece, ha optato per delle sofisticate acconciature raccolte che l'hanno trasformata in una moderna principessa. Come "tocco finale" ha poi illuminato tutti gli outfit bridal con una serie di gioielli di diamanti firmati Messika, brand che ha firmato anche le fedi nuziali portate all'altare dai paggetti Santiago e Luna Marì.

Le fedi di Messika

Quanto valgono le fedi di Cecilia e Ignazio

Quali fedi hanno scelto Cecilia e Ignazio come simbolo del loro amore? Hanno puntato tutto sulla tradizione con degli anelli decorati nella parte interna con l'incisione della data del matrimonio e delle iniziali dei loro nomi, I&C. Oro bianco per lui e pavé di diamanti su oro bianco per lei: i preziosi fanno parte della collezione Alliance Emotion di Messika e sul sito ufficiale costano rispettivamente 1.510 e 3.950 euro. Gli anelli sono stati trasportati dai paggetti sul cuscinetto portafedi in seta total white decorato con una serie di margherite gialle per restare in tema country. In quanti sognano delle fedi tanto preziose per giurarsi amore eterno?

L'incisione all'interno delle fedi