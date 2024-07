video suggerito

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, il regalo per gli ospiti al matrimonio è un ritratto personalizzato Cosa hanno regalato Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser agli invitati al loro matrimonio? Un ritratto personalizzato realizzato live durante il pool party andato in scena ieri mattina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati nel weekend, coronando finalmente il loro sogno d'amore dopo 7 anni di fidanzamento. Si sono conosciuti in diretta tv al GF Vip e da allora non si sono mai lasciati, diventando una delle coppie più amate dello show business. Il matrimonio organizzato in una splendida tenuta tra le campagne toscane è stato spettacolare: tre abiti bianchi firmati Atelier Emé per la sposa, allestimenti hippie chic e un'esclusiva performance di Tony Effe (che per l'occasione è stato accompagnato dalla damigella Belén Rodriguez). Ieri mattina, inoltre, i due hanno continuato a festeggiare con un pool brunch ed è proprio lì che hanno fatto un regalo speciale ai loro ospiti.

Il regalo per gli invitati al matrimonio

Tutti gli invitati al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno documentato l'esperienza sui social, mostrando alcuni dettagli inediti della giornata speciale, dalla location da sogno al welcome kit che hanno trovato nelle loro camere all'arrivo. Sebbene in molti per motivi di lavoro siano stati costretti a lasciare la Toscana la mattina successiva alla cerimonia, altri sono rimasti nella tenuta per godersi il pool party. Tra balli scatenati, balli in piscina e brindisi ai neo-coniugi, gli ospiti hanno anche rivelato qual è l'originale regalo che hanno ricevuto dagli sposi a fine weekend: un ritratto personalizzato e realizzato live da una famosa illustratrice italiana specializzata in live sketching.

I ritratti personalizzati

Chi ha firmato i ritratti personalizzati

Si chiama Mery Saporito ed è la fashion artist che Cecilia e Ignazio hanno voluto al loro matrimonio per un live sketching esclusivo.

Cecilia Rodriguez e Mery Saporito

Durante il pool party di ieri mattina è stata lei a realizzare dei ritratti personalizzati per ognuno degli ospiti: si tratta di illustrazioni stilizzate ma estremamente realistiche che riproducono alcuni dei tratti distintivi degli ospiti, dalla silhouette alla capigliatura, fino ad arrivare al look, il tutto sullo sfondo della tenuta toscana scelta per i festeggiamenti. Anche per gli sposi ne è stato creato uno ed è letteralmente adorabile (anche perché è stato incorniciato con una cornice bianca). In quanti prenderanno ispirazione da questa idea per rendere ancora più speciali le proprie nozze?