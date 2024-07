I confetti colorati di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: tutti i regali per gli ospiti al matrimonio

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Sono trascorsi diversi giorni dal matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ma, nonostante ciò, si continua ancora a parlare della spettacolare cerimonia andata in scena tra le campagne toscane. Tre splendidi abiti bianchi di Atelier Emé per la sposa, un'esclusiva performance di Tony Effe, fuochi d'artificio e brindisi a base di vino delle cantine Moser: i due festeggiati non avrebbero potuto desiderare di meglio per il gran giorno. La mattina successiva al ricevimento non si sono fermati, hanno continuato a celebrare la loro unione con un pool brunch all'insegna del divertimento e della tintarella ed è proprio lì che hanno omaggiato gli ospiti con una serie di regali originali e personalizzati: ecco cosa c'era nel kit post matrimonio.

I confetti scelti da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Il welcome kit fornito agli invitati da Cecilia e Ignazio era così curato nei minimi dettagli da aver ispirato centinaia di futuri sposi a fare lo stesso anche al loro matrimonio: tra tutto il necessario per un aperitivo e dei rimedi anti-sbronza, è stato non poco apprezzato da coloro che hanno festeggiato fino a notte fonda insieme a loro. La cosa che in pochi sanno è che agli ospiti sono state riservate anche altre sorprese durante il pool brunch, il party post-nozze. Innanzitutto hanno ricevuto tutti un ritratto stilizzato realizzato live da Mery Saporito, una famosa fashion artist italiana, poi hanno potuto gustare degli originali confetti colorati e dalla forma irregolare, tutti perfettamente impacchettati in un sacchetto di cotone decorato con la scritta Ignazio+Cecilia accompagnata alla data del matrimonio.

Il sacchetto dei confetti

Il kit per gli ospiti al pool brunch

Nel kit post matrimonio c'erano anche accessori tornati utilissimi per partecipare al pool brunch mattutino senza preoccuparsi assolutamente di nulla. A rivelarlo è stata la mamma della sposa Veronica Cozzani, che proprio ieri sui social ha dedicato dei primi piani a dei dettagli inediti del weekend di festeggiamenti.

Borraccia e protezione solare

Gli ospiti sono stati omaggiati con una crema solare per proteggersi dal sole, una borraccia termica per tenersi freschi e idratati e un telo mare total white per stendersi sui lettini (naturalmente tutto decorato con il logo I+C). Insomma, agli invitati è stato richiesto semplicemente di indossare il costume, a tutto il resto ci hanno pensato gli sposi. In quanti sognano un matrimonio tanto glamour e impeccabile?

Telo mare